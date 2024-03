Coriano Futura interroga il Comune: "Che fine hanno fatto i soldi per l'alluvione?"

"Sono passati più di quattro mesi dalla figuraccia rimediata dal Comune di Coriano sulla delicata partita dei fondi per l'alluvione". Ad attaccare l'amministrazione è Coriano Futura che ricorda come "In seguito alla pubblicazione dell’ordinanza del Commissario Figliuolo, con cui veniva pubblicato l’elenco dei Comuni che avevano ricevuto i fondi per i danni subiti nel maggio 2023, i corianesi hanno dovuto constare che i fondi, per i circa 4 milioni di euro di danni, che il sindaco aveva già comunicato, a mezzo stampa, come già riconosciuti, in realtà Coriano non li avrebbe ricevuti, per un errore nella trasmissione della documentazione. In seguito alla interrogazione da noi presentata per conoscere i motivi per cui Coriano non era fra i Comuni destinatari dei fondi, ci è stata data rassicurazione che i fondi sarebbero arrivati con una nuova ordinanza".

La lista civica ricorda che i fondi per l’alluvione si erano resi necessari per l'Intervento By-pass idraulico e attraversamenti stradali in Ospedaletto, il consolidamento del piano viario di via Monte Olivo, via Europa, via Monte e via Friano, il consolidamento costone in frana località Cavallino e il consolidamento protezione spondale Guadi torrente Marano con interessamento della viabilità comunale

"Nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale - conclude Coriano Futura - abbiamo presentato un'interrogazione per sapere: se l’amministrazione è a conoscenza dei tempi previsti per la nuova ordinanza del Generale Figliuolo con cui verrebbero attribuiti i fondi che tanti comuni hanno già ricevuto già da ottobre e se è intenzione di questa amministrazione provvedere alla realizzazione degli interventi sopra citati, oggetto della richiesta alla struttura commissariale".