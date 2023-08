Cultura e memoria del Novecento, in provincia di Rimini 32.000 euro dalla Regione per due progetti

“Cultura e memoria sono un binomio che in Emilia-Romagna viene rafforzato anno dopo anno grazie all’intervento della Regione che sostiene le iniziative di associazioni ed enti. Il bando che, ogni anno, è previsto da una specifica legge regionale, va a premiare alcuni tra i progetti più significativi. Su 80 domande pervenute per il 2023, 24 hanno avuto esito positivo e ad altrettanti progetti assegna complessivamente 356mila euro”. La consigliera regionale Pd Nadia Rossi commenta gli esiti del bando della Regione Emilia-Romagna pubblicati in questi giorni.

In provincia di Rimini si sono aggiudicati il finanziamento regionale “Dentro la linea della Memoria” dell’APS Ali di Farfalle di Montegridolfo, una realtà educativa e di servizio verso le persone e il territorio, e “Sentinelle di un paesaggio dimenticato del Novecento” messo a punto dal Comune di Riccione. Complessivamente ottengono poco meno di 32.000 euro; 16.100 euro sono il contributo per Ali di Farfalle, 15.700 per il Comune di Riccione.

“È importante puntare all’attività di ricerca e studio, ma altrettanto a quella divulgativa, coinvolgendo bambini, studenti, famiglie. La memoria del Novecento la portano con sé le persone grazie alle testimonianze, alle storie di famiglia, ai racconti tramandati. La stiamo perdendo, però – è il monito di Rossi – e anche per questo oggi sentiamo dire troppo spesso che momenti bui della storia del nostro Paese, non sono stati tutto sommato così bui. Un’offesa al passato e al ricordo di chi, in quel passato, ha sofferto. Iniziative che investono in cultura e in memoria ci devono riavvicinare, mettendo una netta distanza con errori che non possono ripetersi”.