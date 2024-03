Elezioni, Azione: "Guardiamo con grande interesse all'iniziativa messa in campo da Marcello Tonini"

Azione plaude alla candidatura si Marcello Tonini a Misano. "Pur non avendo una nostra presenza organizzata nel comune di Misano, guardiamo con grande interesse all'iniziativa messa in campo da Marcello Tonini - dice il segretario provinciale Stefano Casadei -. Tonini indubbiamente è persona di grande esperienza e competenza, quando profili come il suo si mettono a disposizione del territorio è sempre un fatto positivo. Per una valutazione sul merito della proposta attendiamo di vedere il programma".

"Azione è impegnata a sostenere e promuovere progetti amministrativi nel segno della spinta riformatrice, senza preclusioni ideologiche ma con estrema attenzione alle proposte politiche ed alla capacità ed esperienza di chi si candida a tradurle in azioni concrete. Molte realtà del nostro territorio stanno perdendo attrattività e competitività a causa di scelte amministrative sbagliate e di una scarsa propensione all'innovazione, il nostro contributo alle iniziative locali che si impegnano a contrastare questo lento declino non mancherà", conclude Casadei.