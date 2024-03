Elezioni, Gianni Giovanardi in corsa per la potrona di sindaco di Bellaria Igea Marina

Gianni Giovanardi è il candidato sindaco delle liste “Obiettivo Comune” e “Un Futuro Migliore per Bellaria Igea Marina”. E’ stato presentato alla cittadinanza e alla stampa questa mattina al Caffè del Fauno. Giovanardi si presenta assieme ai componenti delle liste.

"Figura con profondi legami sul territorio, ha messo da sempre la sua conoscenza al servizio delle Istituzioni, prima come consigliere comunale eletto poi dal 2011 come Assessore della Giunta di Enzo Ceccarelli con importanti deleghe all’Ambiente, al Demanio e allo Sport, ma soprattutto partendo e passando attraverso la storicità e l’ottima considerazione di cui gode la sua bella famiglia - fanno sapere le liste a sostefno di Giovanardi - Dialogo, responsabilità e ascolto sono alcune delle parole chiave utilizzate nel corso di questi mesi nel confronto aperto con la città e divengono elementi oggi essenziali della campagna elettorale".

Giovanardi ha esordito “contestualizzando la sua discesa in campo” come “di sostegno alle forze civiche che nascono e vivono nel territorio facendo la differenza nella capacità di dare risposte che la città si attende”. I partiti, che permangono “strumento essenziale nella democrazia”, spesso vivono in forma distaccata le dinamiche territoriali apparendo avulsi dalla capacità di fornire risposte alle problematiche sempre più emergenti. Intercettare con il dialogo e con il confronto le problematiche dei cittadini e dei corpi sociali intermedi è oggi, secondo il candidato, una delle pagine che si possono scrivere assumendosi forti responsabilità nei confronti della città.

“Non sarà mai, la mia, - ha proseguito - una candidatura contro qualcosa o qualcuno. È una disponibilità in più di far scegliere ai cittadini da chi voler essere governati, partendo dalle idee, dalle valutazioni, dalle proposte per arrivare ad una sintesi che compendieremo in un programma che porti con sé l’impronta della nostra città, delle sue tradizioni, del suo tessuto economico, sociale, professionale e di volontariato. Sarà fondamentale far emergere una rinnovata unità del paese partendo dalla rimodulazione stessa dei punti in cui essa è stata divisa, inteso come aree, strutture fisiche. Oggi pare si sia persa la sensibilità al far convergere il paese tutto in un suo centro fisico quale è il porto canale ed i suoi spazi, ritenuto da noi fondamentale per costruire su di esso un luogo caratterizzante eventi, incontri”.

"Il sostegno all’economia turistica, esteso a tutti i settori su cui essa si articola". Da qui Giovanardi partirà per costruire una città “ospitale e moderna”, ancorando il passato ad una visione dinamica del futuro. "Turismo, commercio, spiaggia, artigianato e servizi, in una rete aperta a nuove opportunità sapendo raccogliere anche le punture di spillo e le critiche fino ad oggi arrivate, facendone tesoro e basandosi anche su di esse per costruire e determinare il futuro. Sarà essenziale favorire un dialogo concreto con le articolazioni economiche basato sulla reciprocità delle responsabilità aprendosi insieme a nuovi orizzonti di mercato e di modelli sempre più innovativi e all’avanguardia, tornando ad essere da guida ed esempio del motore turistico su ampia scala".

"Guardando al palazzo dei congressi - continua il candidato - l’auspicio è di poterlo riportare alla sua originaria e complessa funzione salvaguardando tanti degli aspetti che lo hanno reso un elemento di forte attrattività a livello nazionale ed europeo. Sul tema della tassazione, chiamata imposta di soggiorno, siamo da sempre contrari alla sua introduzione, ricordando la genesi della scelta, che compensava con altri introiti, che non gravano sui cittadini che non vivono di turismo. Puntiamo ad una forte e concreta “sensibilità ambientale” che poggia su 3 pilastri: decoro urbano, aree verdi, rispetto del rapporto tra uomo e natura. Lontani da un approccio ideologico sul tema, siamo convinti si debba fare molto nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale, partendo dai buoni usi quotidiani e dalla consapevolezza che una città bella ed accogliente si combini perfettamente con la sua presentabilità e pulizia. Dalle periferie al centro e dal centro alle periferie serve garantire una continuità di azione tra pubblico e privato che vada in questa direzione".

"Riconosciamo forte ed alto il valore dell’associazionismo di volontariato e degli stakeholders legati al terzo settore. Sul ruolo dei quartieri, quale contenitore e palestra di confronto e di dialogo, ci spenderemo affinché ne venga da subito ripristinata la piena funzionalità. Consideriamo un errore averne congelata la specifica peculiarità in questi anni, poiché si è contravvenuto alla loro natura, ovvero di cerniera tra cittadino ed amministratori pubblici. Sul tema della sicurezza sociale dei cittadini la partita si gioca attorno al concetto di percezione di sicurezza nel proprio territorio, quartiere o nella propria abitazioni. Riteniamo di fondamentale importanza la funzione di prevenzione e presidio di tutte le aree della città. Prevedere un sistema di welfare inclusivo che aiuti, in una fase delicata e critica come questa, le famiglie in difficoltà o i singoli in difficoltà. Aiutare chi ha realmente necessità è compito di puntuali politiche sociali con servizi delegati che possano garantire standard soddisfacenti al cittadino - conclude Giovanardi - Aiutare pertanto il bisogno di base mettendo in evidenza la rete dei sostegni pubblici che possono essere erogati. In questo sarà fondamentale l’ascolto di associazioni, sindacati e movimenti".