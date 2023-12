Eolico offshore, Colombo (Fratelli d'Italia): "Meglio il fotovoltaico flottante, osservazioni al ministero"

"In accordo con Confartigianato, Oasi e Federalberghi, ho depositato presso il Mase un'analisi dettagliata riguardo il progetto per la costruzione della centrale eolica offshore "Rimini". Dopo un'attenta valutazione, ho evidenziato la necessità di considerare tecnologie alternative e meno impattanti sul territorio, come quelle legate al fotovoltaico flottante, che si potrebbero armonizzare con l'ambiente riducendo l'invasività visiva. La documentazione presentata da Energia Wind 2020 ad inizio mese ancora non prende seriamente in considerazione alternative progettuali alle pale eoliche". Lo riferisce attraverso una nota l'onorevole Beatriz Colombo di Fratelli d'Italia.

"Nonostante le recenti modifiche, persistono questioni importanti sugli effetti a lungo termine sul paesaggio e sull'indotto turistico del progetto, che meritano di essere più approfonditamente considerate. Il turismo è un settore chiave per l'economia della nostra regione e merita di essere tenuto in debita considerazione rispetto agli sviluppi infrastrutturali. In merito a questa tematica, ho proposto una interrogazione parlamentare in VIII commissione, alla quale il viceministro Gava ha fornito risposta, riconoscendo l'importanza di un confronto approfondito sulle implicazioni di sviluppi di questo genere per la comunità locale".

"Il punto centrale delle mie osservazioni si concentra sulla valutazione completa dei potenziali impatti dell'impianto eolico offshore, includendo le ripercussioni sull'estetica del paesaggio e sull'attrattiva turistica della regione - prosegue Colombo -. È essenziale garantire che la transizione verso fonti di energia rinnovabile non avvenga a scapito di altri valori fondamentali quali la qualità della vita e l'identità dei nostri luoghi".

"L'obiettivo è promuovere una maggiore partecipazione pubblica e assicurare una ponderata valutazione di impatto che tenga conto sia dei vantaggi delle nuove tecnologie sia delle loro conseguenze sul tessuto sociale ed economico del territorio. Siamo di fronte a una sfida complessa che richiede soluzioni innovative e scelte consapevoli, volte a preservare l'ambiente e sostituire saggiamente le risorse energetiche attuali per un futuro più sostenibile", conclude.