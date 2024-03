L'ex direttore generale dell'Ausl scende in campo, Tonini candidato sindaco a Misano Adriatico

Ci sarà anche Marcello Tonini in corsa nelle prossime elezioni amministrative. L’ex direttore generale dell’Ausl si candida alla poltrona di primo cittadino del comune di Misano Adriatico. Tonini presenterà la sua candidatura nel corso di una conferenza stampa il programma nella giornata di venerdì (8 marzo) alle 11 al Caffè Novecento di Misano Monte. Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello già aveva ventilato questa ipotesi durante gli scorsi giorni, ora il suo nome sarà di riferimento per l’area di centrodestra. Tonini sfiderà il sindaco uscente, che punta al bis, Fabrizio Piccioni, già da tempo al lavoro per il programma elettorale con il sostegno del centrosinistra.