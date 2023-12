Ex nuova Questura, De Sio (Lega): "Oltre ai parcheggi, l'area potrebbe ospitare la nuova sede del Ceis"

Nuova ex Questura, una proposta alternativa arriva dalla Lega. Attraverso il capogruppo Luca De Sio. “Il destino sembra offrirci la possibilità di risolvere due situazioni. Se è vero, come è vero, che al nuovo stadio (ed ai residenti) serviranno parcheggi, ricavabili proprio dall’area (mai) ex questura, è altrettanto vero che l’area in questione potrebbe comodamente ospitare anche la nuova sede del Ceis. Addirittura il Comune, dopo averlo ricevuto gratuitamente da Asi, potrebbe verificare se concedere all’asilo il terreno della nuova sede; garantendo a questa importante realtà di Rimini una nuova “casa” proprio nel centro della città e riconsegnando ai Riminesi, magari in tempo per l’eventuale inaugurazione di Capitale della cultura, un anfiteatro unico nel suo genere”.

“La “guerra” tra Asi ed il Comune potrebbe essere facilmente strumentalizzata fino alle prossime elezioni, ad evidente vantaggio dell’attuale opposizione – sostiene De Sio -. Chi fa politica lo sa. Però, tra chi fa politica, c’è ancora chi, come noi, continua ad avere a cuore innanzitutto la propria città. Confidiamo che il sindaco voglia imparare a riconoscere e valorizzare questi regali. Come sappiamo, al di là di come la si pensi, Rimini vive alcune incredibili ed annose “contraddizioni” urbanistiche; tra queste possiamo certamente annoverare, oltre all’area (mai) ex questura, anche l’increscioso e perpetrato abbandono dell’anfiteatro”.

In riferimento al dibattito in corso il rappresentante della Lega spiega: “In questi mesi si è detto tanto sull’argomento e noi, come gruppo Lega, riteniamo di aver sempre agito responsabilmente nell’interesse della città; concentrando le nostre energie non sul “tifo” per una parte, ma sulla custodia dell’interesse pubblico e sulla trasparenza e uniformità dei criteri per determinarlo equamente. Eppure, la nostra richiesta leale di un confronto reale sul tema dell’interesse pubblico è stata comodamente ignorata per mesi, anche nel corso della recente commissione da noi richiesta. Abbiamo evidenziato che l’interesse pubblico non può essere demandato ad una arbitraria valutazione discrezionale del sindaco, la quale peraltro, anche perché inespressa, ha favorito in alcuni il proliferare di comprensibili retropensieri circa il “vero” motivo di tale intransigenza della giunta: l’avversione per l’insegna del privato che si celerebbe dietro ad Asi”.

“Noi, seppur con fatica, non abbiamo voluto alimentare tali “deduzioni” e preferiamo insistere nel merito – conclude la nota - quell’area va riqualificata al più presto (tanto più alla luce dell’imminente insediamento residenziale Erp ed Ers) e, da cittadini, non possiamo tacere dinnanzi ad una valutazione arbitraria e non motivata circa la pretesa mancanza di interesse pubblico; abdicare sarebbe troppo pericoloso per tutti”.