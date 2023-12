Ex nuova Questura, Petrucci replica ad Asi: "Tutte le osservazioni solo nell'interesse del Comune"

Non è certo piaciuta a Matteo Petrucci, capogruppo del Partito Democratico di Rimini, l’uscita di Marco Da Dalto, portavoce di Asi, nel contesto del dibattito dell’ex nuova Questura. Da Dalto aveva apostrofato come Petrucci è stato “in questi due anni di polemiche dipendente Conad”. Durante la giornata di venerdì (15 dicembre) il consigliere ha voluto replicare e lo ha fatto assumendo una posizione ufficiale attraverso un comunicato diffuso dai suoi rappresentanti legali. Petrucci sottolinea a fronte di quell’uscita come “L’intento appare piuttosto chiaro, veicolare, in maniera surrettizia, il messaggio che la trattativa per la riqualificazione dell’area di proprietà Asi, in corso con il Comune di Rimini, sarebbe personalmente osteggiata dal consigliere Petrucci, come se egli risultasse in conflitto di interessi, e ciò per il solo fatto, a dire di Asi, di essere stato un dipendente Conad”.

“Si ritiene in primo luogo opportuno chiarire come il consigliere Petrucci non abbia mai lavorato alle dipendenze di Conad. Molto semplicemente ha esercitato attività lavorativa, dall’anno 2007 come stagionale poi a tempo indeterminato fino a qualche mese fa, per un negozio di alimentari a marchio Conad. La mansione svolta è sempre stata di tipo operativo, nello specifico quella di operaio addetto al reparto ortofrutta”.

“E’ quindi difficoltoso anche solo da immaginare, per natura e portata del ruolo lavorativo - prosegue la nota -, come il consigliere Petrucci, ex dipendente di un esercizio a marchio Conad, nella vicenda che qui occupa possa perorare qualsivoglia interesse diverso da quello pubblico”. In conclusione del documento il consigliere Petrucci “auspica l’immediata cessazione della campagna posta in essere nei suoi confronti, riservandosi ogni ulteriore valutazione a tutela della propria reputazione e del suo buon nome”.