Ex nuova Questura, Renzi propone: "Quell'area sarebbe ottimale per costruire i nuovi uffici comunali"

Perdura da 20 anni la situazione di grave degrado dell’immobile dell’ex Nuova Questura di via Ugo Bassi, costruito dal 2000 al 2003, abbandonato ai vandalismi insieme a tutta l’area circostante. Sul tema torna a intervenire il consigliere comunale Gioenzo Renzi (Fratelli d'Italia): "Il progetto presentato dalla società Asi, proprietaria dal 2021, denominato Rimini Life, che prevedeva un intervento di riqualificazione generale, con supermercato di 1.500 mq e una piattaforma logistica di 4.500 mq, non è stato accolto dall’Amministrazione Comunale, perché mancante il pubblico interesse. Neri giorni scorsi, la Società ASI ha “rilanciato” pubblicamente la disponibilità a donare al Comune l’intera area di 17.600 mq di superficie, e di essere interessata a realizzare il solo supermercato di 1.500 mq di superficie e i 4.500 mq. di superficie accessoria".

"Chiederò, pertanto, in consiglio comunale, all’amministrazione comunale, se non sia opportuno sulla base di quest’ultima proposta un confronto con Asi, nell’ottica di un equilibrato interesse pubblico-privato, per realizzare un Accordo di Programma, che potrebbe riguardare - prosegue Renzi - l’acquisizione gratuita dell’ex immobile Nuova Questura, di 23.000 mq, da parte del Comune, da ripristinare per la Sede Unica degli Uffici Comunali, ricorrendo ad un mutuo per le spese della ristrutturazione, prevedibili di circa 10 milioni, rimborsabile con i 2 milioni di euro annui di affitti passivi. Da considerare che per Ia prevista costruzione della Sede Unica degli Uffici Comunali sarebbero necessari almeno 30 milioni di euro oltre al prezzo dell’area".

E Renzi prosegue: "Consentire ad Asi la realizzazione sull’area del supermercato di 1.500 mq, senza ampliamento, con la superficie accessoria di 4.500 mq; la Concessione gratuita al Comune della superficie di circa 9.000 mq per la realizzazione dei 36 alloggi dell’edilizia popolare; l’utilizzo della vasta superficie territoriale residua, a verde e parcheggi, particolarmente per gli Uffici Comunali e per il Nuovo Stadio durante gli eventi sportivi".