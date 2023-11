Guerra su dati del turismo a Misano, Piccioni: "Avevo ragione nel sostenere che i numeri erano sbagliati"

Aveva ragione l’amministrazione comunale di Misano che tramite il Sindaco Fabrizio Piccioni commentò con cautela i dati di arrivi e presenze turistiche dei primi otto mesi del 2023, in particolare quelli riguardanti i mesi estivi. Le verifiche annunciate hanno restituito la mancanza di alcuni dati provenienti da alberghi non tempestivi nella comunicazione. Verifica che proseguirà in queste settimane. I dati Istat diffusi dalla Regione Emilia-Romagna scattano una fotografia più aderente alla realtà per quanto riguarda Misano: nel mese di settembre si registra un incremento del 21,8% degli arrivi e del 9,2% delle presenze dei turisti, a poco più di due punti percentuali rispetto al pre covid. Complessivamente, da gennaio a settembre, si registrano un incremento del 3,7% negli arrivi e dell’1,6% nei pernottamenti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“Vivere la città – il pensiero del Sindaco Piccioni – e dialogare con gli operatori rende possibile farsi una idea, oltre all’esperienza storica, sull’andamento della stagione turistica. Per questo avevo espresso dei dubbi, chiesto una verifica. Per motivi diversi è emerso che ci sono strutture, anche di rilevanti dimensioni, che non hanno trasmesso tempestivamente le informazioni e su una realtà come la nostra questo può spostare parecchio. Ho chiesto una verifica dettagliata perché è bene disporre di un dato esatto. Detto ciò, sono contento che si possa avere il giusto sorriso guardando i numeri, pur dovendo lavorare ancora, insieme a tutta la Riviera di Rimini, per recuperare rispetto al 2019. Dico anche che fossi nei politici che siedono all’opposizione in consiglio comunale, così frettolosi nell’alimentare la polemica anche a costo di denigrare la loro città, mi sentirei davvero in forte imbarazzo. Ma so che non accadrà. Non è mio costume fare confronti con altre località – conclude Piccioni - perché facciamo parte di un sistema che viaggia insieme, ma rivendico con orgoglio la peculiarità e il contributo di Misano, dove si concentrano eventi di profilo internazionale, con una domanda alberghiera e di ristorazione molto qualificata che è proprio ciò che il sistema dell’accoglienza ci chiede”.