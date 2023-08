“L’Italia torna a crescere”, la senatrice Spinelli (Fratelli d'Italia) ha chiuso il tour di incontri con i turisti

Si è chiusa a Cattolica e a Misano Adriatico l’iniziativa targata Fratelli d’Italia “L’Italia torna a crescere” organizzata nelle località balneari della provincia di Rimini nel mese di agosto per illustrare ai turisti e ai residenti l‘operato del governo della presidente del consiglio Giorgia Meloni. Una narrazione che ha coinvolto in prima persona la senatrice e vicesindaco del comune di Coriano, Domenica Spinelli.

“Il contatto con le persone è il primo fattore da tenere bene a mente per chi fa politica a qualsiasi livello - dichiara Spinelli -, un filo diretto che non deve essere mai interrotto. Rinchiudersi nelle stanze dei palazzi è un grosso rischio che non vorrò mai correre, ecco perché il confronto con la gente è basilare. Un confronto con la gente tanto più significativo se pensiamo che il prossimo 25 settembre ricorre una data storica per il nostro Paese. Per la prima volta, nella storia della Repubblica italiana, il partito di Fratelli d’Italia guidato da una donna, Giorgia Meloni, ha vinto le elezioni del 2022. In vista delle iniziative, in corso di definizione da parte del direttivo locale del partito, dopo Riccione ho voluto essere presente in altri comuni della costa romagnola come Cattolica e Misano per chiudere la campagna partita nei mesi estivi in cui ho incontrato tantissime persone e operatori turistici. Tanti i temi toccati, dalla sicurezza, al reddito di cittadinanza e il salario minimo”.