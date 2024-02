Dopo l'addio di Luca De Sio la Lega nomina il suo nuovo capogruppo in consiglio comunale

Il gruppo consiliare della Lega nomina il suo nuovo capogruppo, all'interno dell'assemblea della città di Rimini. Un'operazione inevitabile a seguito delle dimissioni presentate dal consigliere Luca De Sio, che ha deciso di interrompere il suo percorso con il partito di Matteo Salvini ed entrare in gruppo misto. "Prendiamo atto della decisione del consigliere Luca De Sio di lasciare la Lega ed il ruolo di capogruppo che gli avevamo conferito a seguito delle elezioni amministrative del 2021 - affermano i consiglieri Enzo Ceccarelli, Andrea Pari, Loreno Marchei e Matteo Zoccarato -. Abbiamo convenuto congiuntamente di indicare il consigliere Matteo Zoccarato quale nostro nuovo capogruppo, nel clima di mantenuta collaborazione, rispetto e proficuo lavoro comune che, da oltre due anni, ha sempre contraddistinto il nostro gruppo".

"Non appartengono e non toccano il lavoro del gruppo consiliare le possibili frizioni che possono aver riguardato il nostro partito, frizioni che spesso caratterizzano la vita dei partiti politici. Nel nuovo assetto non muta dunque la serietà, il lavoro comune e l’impegno profuso da tutti noi per costruire una credibile alternativa di governo della città. Con questo spirito continuiamo con responsabilità a far fronte, come sempre abbiamo fatto, alle esigenze a cui il territorio ci chiede di dare voce".