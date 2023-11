Luigi Santi nuovo presidente provinciale e Stefano Casadei nuovo segretario provinciale di Azione

Si è svolta sabato 11 novembre, presso l’hotel Luna a Riccione l’assemblea congressuale provinciale di Azione. La giornata si è aperta con l’introduzione di Paolo Zanca delegato regionale di Azione, a cui è seguita l’elezione di Luigi Santi quale presidente provinciale e la nomina di Stefano Casadei come nuovo segretario provinciale del partito. Il nuovo segretario ha relazionato l’assemblea con gli obiettivi di mandato. “Azione spiega Casadei - con questo appuntamento si struttura e si organizza come partito territoriale archiviando la fase spontaneistica che aveva caratterizzato i primi tempi del movimento politico. Siamo un partito nazionale che intende svolgere un ruolo determinante anche sul piano dell’iniziativa politica locale, con un impegno fortemente orientato al merito delle questioni e alle soluzioni concrete in grado di rispondere ai problemi reali del territorio e delle comunità. Ripartiamo quindi con nuove energie e rinnovato entusiasmo in vista di due importanti appuntamenti elettorali in programma nei prossimi mesi: le elezioni europee e soprattutto le elezioni amministrative, che in primavera coinvolgeranno ben 16 comuni della nostra provincia. Occasione questa molto importante per cercare di consolidare il partito nel territorio e all’interno delle istituzioni".

"La linea politica individuata dal nuovo gruppo dirigente di Azione - aggiunge - sarà quella di interloquire con tutte le forze politiche, senza preconcetti e senza farsi ingabbiare in facili schemi, mettendo al centro del confronto temi fondamentali per la nostra realtà territoriale come: lo sviluppo economico, una gestione del territorio e della costa, una sanità più efficiente, moderne infrastrutture che siano realmente in grado di connettere il nostro territorio con le aree più dinamiche d’Italia ed Europa, una maggiore qualità urbana diffusa anche nelle aree periferiche. Le convergenze su queste ed altre questioni ci porteranno a fare alleanze laddove ci siano le condizioni politiche e programmatiche per farlo, con la priorità di portare nelle istituzioni rappresentanti che possano dare un contributo vero alla politica amministrativa locale, perseguendo l’obiettivo di costruire, con l’aiuto di tutti gli iscritti, dirigenti e simpatizzanti, un modo diverso di fare politica, basato sulle idee, sui progetti e su una selezione della classe dirigente dettata dal merito e dalla competenza”.