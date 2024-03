Marina centro, le proposte di Fratelli d'Italia: "Un nuovo Kursaal e la Piattaforma sul mare"

"L’area del Grand Hotel, luogo storico e identitario del nostro turismo balneare, appare sempre più abbandonata". A dirlo è Gioenzo Renzi, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale. "Il progetto del Parco del Mare riguardante Parco Fellini, approvato dalla Giunta Comunale nel 2019, con la spesa di 41.000 euro, ha visto dar seguito solamente a pesanti “potature” degli alberi esistenti, che hanno “diradato” la vegetazione del Parco - attacca il consigliere d'opposizione - Nel 2022 era stato annunciato e approvato, dalla Giunta Comunale, un progetto di “rigenerazione e valorizzazione di Parco Fellini”, che prevedeva “la piantumazione di nuove alberature e la sostituzione delle superfici in asfalto”; a due anni di distanza, tale progetto non è stato finanziato dal Pnrr e la riqualificazione è finita nel “dimenticatoio”".

"Ricordo l’importanza storica di Parco Fellini, ex Parco dell’Indipendenza, dove sorse, nel 1843, ad opera dei Conti Baldini, il primo Stabilimento Balneare di Rimini, dotato di una Piattaforma in legno su palafitte con camerini e scalette per scendere in acqua - prosegue Renzi - Il Comune, nel 1869, rilevò lo stabilimento balneare dei Baldini, costruì tra il 1870-1873 il maestoso Kursaal e rinnovò la Piattaforma, installata da maggio a ottobre, per gli appuntamenti giornalieri e i concertini dei villeggianti, all’ombra delle ampie tende della famosa capanna “cinese”. Nel 1948 il Kursaal, ritrovo della vita mondana e balneare, venne barbaramente demolito e oggi, nel cuore di Marina Centro si evidenzia un enorme “vuoto”, rappresentato dallo “stradone” centrale in asfalto del Parco e dalla Rotonda desolata e malcurata al cospetto del Grand Hotel".

Per queste ragioni, nell’ultimo Consiglio Comunale, il consigliere ha chiesto al sindaco "di dar seguito urgentemente alla rigenerazione e valorizzazione di Parco Fellini, con la sostituzione delle superfici in asfalto, la piantumazione e la cura delle alberature, delle siepi, del prato, dando seguito a un restyling complessivo, adeguato al contesto, ricorrendo a mezzi finanziari propri, o alternativi al Pnrr (indisponibile); di bandire un concorso internazionale di idee, per la progettazione e realizzazione di un Nuovo Kursaal, quale edificio polifunzionale, fruibile per eventi culturali, concerti, esposizioni, incontri, feste, dotato di servizi, e aree ristoro, capace di attrarre visitatori, turisti e ridare nuova vita a Marina Centro, a tutta Rimini, nel rispetto dell’identità storica, ma con una visione futurista; la realizzazione, nell’ambito di nuovi “varchi” del Piano Spiaggia del Pontile e della storica Piattaforma sul mare, anch’essa dotata di servizi per l’accoglienza dei bagnanti, cittadini e turisti. Queste le proposte per la riqualificazione di Marina Centro, coerente con l’identità, la storia e la cultura balneare di Rimini".