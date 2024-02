Montevecchi (Lega): "Dal governo Draghi in poi il volto del partito è diventato irriconoscibile"

Una Lega piena di "contraddizioni" e dal volto ormai "irriconoscibile", che "non è più" quella del 2019. Cresce ancora il malumore all'interno del Carroccio in Emilia-Romagna per le strategie e le politiche portate avanti a livello nazionale dal partito guidato da Matteo Salvini. A dar voce allo scontento è ancora una volta il consigliere regionale leghista Matteo Montevecchi. Proprio il gruppo del Carroccio in Regione, tra l'altro, ha visto da poco l'uscita di Michele Facci, già coordinatore provinciale della Lega a Bologna, proprio in polemica col partito. Un passo che il riminese Montevecchi per ora non compie, rimanendo però una voce (aspra) fuori dal coro.

"Ormai non mi meraviglio più di niente - attacca il consigliere regionale riminese - apprendo dalla stampa la notizia di un accordo Udc-Lega in vista delle elezioni europee. Lo stesso Lorenzo Cesa, segretario Udc, ha dichiarato che sta collaborando con Salvini e che l'obiettivo è 'costruire un percorso politico non solo per le Europee, ma anche oltre'. Stiamo parlando dello stesso Cesa che nel 2019 dichiarò: “Con l’elezione alla presidenza della Commissione di Ursula Von der Leyen vince l’Europa che crede nel proprio futuro (…) Grande soddisfazione. Congratulazioni all’amica Ursula”.

Montevecchi si chiede quindi "come può la Lega arrivare perfino a fare accordi con forze politiche così distanti dalle idee identitarie e al tempo stesso così vicine (oserei dire così appiattite) a chi, come Von der Leyen, rappresenta il simbolo di questa soffocante Unione Europea". Secondo il consigliere leghista, insomma, "dal Governo Draghi in poi il volto della Lega è diventato irriconoscibile. Da eletto mi chiedo dove sia finita quella Lega a cui avevo aderito nel 2019, poiché oggi non ce n'è più traccia. L'unica cosa che 'lega' questo partito ormai è la contraddizione". (fonte: agenzia Dire)