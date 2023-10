Non veniva aggiornato dal 2004, nuovo regolamento del Consiglio Comunale. Il Pd: "Un lungo lavoro"

Dopo 86 votazioni (record al momento per questa Legislatura) è stato votato il nuovo Regolamento del Consiglio Comunale di Rimini. Non veniva aggiornato dal 2004. "Dopo oltre un anno e mezzo di lavori, ho capito il perché nessuno ci aveva messo mano prima: è stata una maratona sfiancante - spiega il capogruppo del Partito Democratico Matteo Petrucci -. Credo però sia valsa la pena attendere; sono contento sia stata questa maggioranza ad approvarlo e sono altrettanto soddisfatto di aver rappresentato il Pd come capogruppo in questo percorso così ostico. Non è un Regolamento perfetto, è sempre tutto perfettibile, ma permetterà al consiglio comunale di Rimini di lavorare in maniera contemporanea, fluida, organica e proficua per i prossimi anni, probabilmente un paio di decenni".

"Il tutto agevolerà i lavori consiliari, cioè quelli portano all'approvazione di delibere in grado di incidere sulla quotidianità di tutti noi - aggiunge Petrucci -. Un Regolamento approvato con l’astensione di una parte della minoranza, ed è un dato importante che ci viene consegnato in conclusione di questo percorso. Fratelli d’Italia, in blocco, si è astenuta dopo essersi scrollata di dosso da mesi una Lega lassista (ormai sempre più in minoranza all’interno dell’opposizione) partecipando con rigore e atteggiamento propositivo ai lavori di scrittura del Regolamento. La serietà paga e aiuta la buona politica: si possono seminare e raccogliere frutti buoni, attraverso la collaborazione tra parti sempre molto distanti. A dimostrazione che abbiamo approvato un testo in grado di tutelare tutte e tutti le consigliere e i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione".