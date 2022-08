Passaggio di consegne per la Lega a Novafeltria: Loriano Ciccioni è il nuovo responsabile di sezione

“Un cordiale augurio di buon lavoro all’amico Loriano Ciccioni che da ieri, 5 agosto 2022, ricopre il ruolo di responsabile pro tempore della sezione Lega di Novafeltria, in attesa del prossimo congresso. Gli ha passato le consegne Morena Toni che ringraziamo per l’ottimo lavoro svolto con grande professionalità e spirito di servizio”. Così in una nota la parlamentare Elena Raffaelli, responsabile provinciale della Lega di Rimini, presente all’incontro della sezione di Novafeltria. Agli auguri e ai ringraziamenti a Ciccioni e Toni si è unito il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, che ha partecipato alla riunione in videocollegamento.