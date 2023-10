Il Pd della Valmarecchia studia il futuro della montagna nel convegno "Funzioni ecosistemiche dei territori"

Grande partecipazione all'incontro pubblico che si è tenuto alla sala Massimo Pironi della Provincia, in corso d'Augusto a Rimini, dal titolo “Funzioni ecosistemiche dei territori montani". "Il nostro ringraziamento va a tutti i cittadini, le istituzioni presenti, i comitati intervenuti nel dibattito, per aver partecipato numerosi e con interesse a questo incontro" scrive il Pd della Valmarecchia.

Un tema di grande interesse per il Partito Democratico e per le nuove generazioni, che "auspichiamo possa concretizzarsi davvero in una proposta di legge regionale del Partito Democratico. Come PD Rimini abbiamo infatti proposto alla Regione Emilia Romagna attraverso la nostra Provincia un documento su “questioni di rilevante interesse” affinché legiferi in materia di “Funzioni e Servizi ecosistemici”, indicando i criteri, i parametri economici e la destinazione di risorse che potranno essere gestite dalla stessa Provincia orientate al sostegno di iniziative di sviluppo sostenibile. Iniziative che dovranno consolidare e rafforzare le funzioni dei sistemi naturali, come silvicoltura, agricoltura funzionale, turismo compatibile e contribuire a fermare la perdita di popolazione, soprattutto giovanile".

"Ringraziamo nuovamente il nostro segretario provinciale Filippo Sacchetti, la presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna Emma Petitti, il sottosegretario alla Presidenza della giunta regionale Emilia Romagna Davide Baruffi, il presidente della Provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad, tutti i relatori: il docente di Ecologia e Sostenibilità Ambientale dell’Università di Urbino Riccardo Santolini, il presidente di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. Tonino Bernabé, Giuseppe Chicchi già assessore all'ambiente Emiia Romagna, il presidente di Federconsumatori Rimini Graziano Urbinati, i sindaci presenti, le istituzioni presenti e tutte le persone che si sono adoperate per la buona riuscita del convegno e della proposta", conclude il Pd Valmarecchia.