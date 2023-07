Pennabilli, Coraggiosa: "Il sindaco in camicia nera coinvolge il consiglio in un'attività anticostituzionale"

Martedì, 25 luglio, una rappresentanza di Rimini Coraggiosa ha partecipato al Consiglio Comunale di Pennabilli al cui Ordine del giorno n.7 compariva la proposta di "disapprovare l'accoglienza di profughi di qualsiasi nazionalità, razza e religione nel comune di Pennabilli".

"Come lista ci siamo sentiti in dovere di partecipare a questo momento in quello che dovrebbe essere il luogo di massima espressione della democrazia di un territorio, e dove ieri sera invece si è verificato tutt'altro - scrive Coraggiosa -. Come sottolineato dai gruppi di minoranza locale, il sindaco ha presentato una descrizione del territorio non veritiera, parlando di progetti di integrazione che non sarebbero compatibili con l'accoglienza di profughi. Tuttavia, il progetto in questione non è più attivo".

La nota prosegue: "Nell'ODG da lui proposto si parla di una situazione di insicurezza e di danni all'economia locale che i profughi giunti a Pennabilli pochi giorni fa causerebbero. Molto difficile, tuttavia, pensare che donne e bambini provenienti da differenti paesi africani e in viaggio da anni possano causare gravi danni e situazioni di pericolo nel paese. Al contrario, riteniamo che i nuovi arrivati riusciranno a dare una nuova vitalità al paese dove l’età media è alta e sicuramente un cambiamento come questo non può che creare maggior solidarietà, relazioni più forti e un aiuto reciproco tra gli abitanti della comunità".

Marco Tonti, Consigliere Comunale di Rimini Coraggiosa afferma: "I fatti di Pennabilli in cui un sindaco orgogliosamente in camicia nera coinvolge il consiglio comunale in un'attività anticostituzionale sono scandalosi, la Costituzione infatti vieta discriminazioni per razza e religione. Tra i compiti delle istituzioni, e magari anche della politica, è sicuramente prioritario quello di favorire una società coesa, paritaria, fondata sul rispetto per ogni essere umano. È solo una delle sparate di un sindaco affamato di visibilità e sproporzionate manie di protagonismo, ma il coinvolgimento dell'istituzione comunale in questo delirio egocentrico è spaventoso e preoccupante".

L’assessora Francesca Mattei del Comune di Rimini, presente in rappresentanza della lista Rimini Coraggiosa aggiunge: "Abbiamo apprezzato la presenza di tante e tanti giovani pennesi che fuori dall'aula hanno chiesto sostegno ai presenti a nome di un paese dove la democrazia è ormai da anni un miraggio. Il nostro obiettivo è sostenere i giovani e le realtà culturali che rappresentano perché crediamo fortemente che a Pennabilli sia necessaria una rivoluzione culturale che speriamo possa partire proprio da loro, giovani che hanno deciso di rimanere sul territorio e lo stanno valorizzando con iniziative di grande spessore e un forte potenziale di attrazione turistica sostenibile e virtuosa”.