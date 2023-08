Petrucci (Pd): "Quartieri e Rimini Sud, massima attenzione. A partire dai piani asfaltature"

Alla ripresa dei lavori consiliari le attività saranno intense fino all’approvazione del bilancio prevista poco prima del Natale. A fare il punto all'interno della maggioranza di palazzo Garampi è il capogruppo del Partito Democratico Matteo Petrucci. "La proposta politica e amministrativa del sindaco e della giunta da lui guidata è ricca, e merita e deve essere supportata da una complementare e stimolante attività di Commissioni e Consigli Comunali. Il tutto partendo da una premessa: il bilancio del Comune di Rimini è in ottima forma, caratterizzato da un indebitamento in costante calo, e permetterà in futuro anche investimenti consistenti per completare l'infrastrutturazione strategica della città. Quelle del sindaco Sadegholvaad sono state linee di mandato fin da subito chiare. In continuità con quanto prodotto nel decennio precedente ma anche con tratti di novità significativi, specialmente per quanto riguarda gli investimenti nelle zone più periferiche della città".

"Non a caso tra i temi principali ai quali prestare una particolare attenzione nei prossimi mesi, nomino le frazioni e Rimini Sud - prosegue il capogruppo del Pd -. Attraverso il piano delle asfaltature, in cui vengono investite sempre più risorse, molte strade hanno ricevuto adeguata manutenzione e tante altre verranno sistemate. Alla cura dei manti stradali devono essere accompagnate altre azioni per la valorizzazione delle frazioni. Ecco perché bisogna insistere ancora di più sul decentramento dei servizi anagrafe. In primis perché permettono ai cittadini di ricevere un servizio di prossimità, senza doversi spostare troppo. Inoltre possono creare un virtuoso accentramento di persone in grado di sostenere le economie di periferia. L’ambizione, già mostrata dalla giunta, deve anche essere quella di estendere i collegamenti ciclopedonali. Ad esempio congiungere la ciclabile di via Coriano con Tombanuova rappresenterebbe un balzo in avanti clamoroso anche per il cicloturismo che anima quei territori. Senza dimenticare l’utilità di uno studio di fattibilità per un percorso ciclopedonale che colleghi, in sicurezza, la rinnovata piazza di San Salvatore col resto della trafficata via. E la progettazione di altri interventi come questi andrà sostenuta con forza in tutta la città per intercettare risorse regionali, statali ed europee derivanti da bandi".

"Per Rimini Sud l’avanzamento dei lavori inerenti al Parco del Mare sarà determinante specialmente in termini di riqualificazione urbana, fondamentale per soffocare le situazioni di degrado in essere e, di conseguenza, per garantire livelli di sicurezza sempre migliori. Come già avvenuto per i già completati tratti precedenti, il Parco del Mare è una garanzia in termini di attrattività, qualità urbana, presenze turistiche, legalità e qualità della vita.

Tra le priorità da valorizzare con convinzione anche uno dei fiori all’occhiello di questa amministrazione: il piano strategico del welfare. Da sempre in questo settore vengono investiti annualmente decine di milioni di euro per sostenere le persone più in difficoltà, isolate e sole, e famiglie che non riescono a contrastare l’ondata di crisi economica in grado di attanagliare l’Europa ormai dal 2008. Da sempre le amministrazioni cittadine di centrosinistra hanno cercato e cercheranno sempre in ogni maniera di garantire a tutti le migliori opportunità. Non è facile riuscirci e proprio per questo continuare a investire con costanza in un welfare solido, in grado di rispondere con puntualità alle problematiche contemporanee, è decisivo per mantenere unito il tessuto sociale. Rimini ha obiettivi ambiziosi come poche altre realtà europee ma la vera sfida non è raggiungerli, perché un passo dopo l’altro la città ha dimostrato di poter toccare vette d’eccellenza altissime. La vera sfida è realizzarli, senza lasciare indietro nessuno. E, come sempre, Rimini ce la farà".