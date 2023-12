Più circoli e progetti per il territorio, nuovo corso di Fratelli d'Italia. "Anche a Rimini pronti a crescere"

Nuovo corso, a Rimini, per il partito di Giorgia Meloni. Il congresso di Fratelli d’Italia della provincia di Rimini si è concluso con l’elezione, confermata da un rilevante dato di affluenza, vicino ai 500 votanti, di Nicola Marcello, già consigliere comunale a Rimini. Il nuovo presidente provinciale ha presentato un’articolata mozione che ha toccato diversi punti, partendo dal contesto politico nazionale che rende quello locale ancor più stimolante anche se complesso per il partito. Il rinnovo del direttivo si è svolto nelle sale del centro congressi Sgr, nella giornata di domenica 3 dicembre.

“Fratelli d’Italia punta a essere anche a livello locale forza di maggioranza e per raggiungere questo obiettivo dovrà divulgare le linee strategiche e le azioni portate avanti dal Governo Meloni, tramite un’attività di opposizione radicale, costruttiva e costante – così spiegano Giulio Mignani e Diego Pensalfini, delegati congressuali Fdi -. Fratelli d’Italia, i numeri lo dimostrano, può contare su una squadra numerosa, consolidata in 10 anni di attività, ma pronta ad accogliere nuove forze che condividano i suoi ideali e suoi valori”.

Tra gli obiettivi futuri del partito c’è l’allargamento dell’organigramma esistente con la creazione di circoli territoriali e responsabili nei vari Comuni, coinvolgendo anche Gioventù Nazionale e Azione Universitaria. Inoltre particolare attenzione verrà posta nei confronti del tema della sicurezza urbana e legalità nel territorio. Centrale è poi il tema del turismo che “deve cogliere l’opportunità di avere Rimini come Capitale della Cultura 2026, coinvolgendo però tutta la Provincia - così la nota del partito -. Il turismo ha però bisogno di infrastrutture con un Aeroporto che deve decollare con una virtuosa integrazione tra pubblico e privato e la Fiera di Rimini come volano del turismo destagionalizzato. Inoltre si lavorerà per la programmazione del terzo casello autostradale, della nuova Statale 258 Marecchiese, al ripensamento del tratto nr. 1 della nuova SS16, alternativa alla chiusura del Ponte di Tiberio. Strategiche anche istruzione, Università e la cultura: nuovi corsi di laurea, recupero dell’Anfiteatro Romano e valorizzazione dei tesori della Valmarecchia e della Valconca. Da ultimo vanno potenziati i rapporti con la Repubblica di San Marino”.

Insieme al presidente sono stati eletti nel Consiglio Direttivo: Sara Borghesi, Alessio Napoleone, Nicoletta Gagliani, Lara Cecchini, Maria Nicoletta De Cristofaro, Costanzo Merla, Daniele Genghini, Alessandro Pierotti, Maurizio Fabbri.

Il Congresso ha avuto anche una notevole partecipazione della società civile, sono intervenuti come ospiti Diego Casadei (Oasi), Guido Cardelli (Coldiretti Rimini), Mauro Vanni (Sindacato Balneari Confartigianato), Gianni Indino (Confcommercio), Alessandro Giorgetti (Federalberghi Emilia-Romagna), Bruno Bianchini (Federalberghi Riccione), Elena Fiero (Cisl Romagna), Giuseppina Morolli (Uil Provincia di Rimini).

Diverse le autorità politiche presenti: Filippo Giorgetti (sindaco di Bellaria - Igea Marina), Filippo Sica (sindaco di Montefiore Conca), Enzo Ceccarelli (consigliere Lega Rimini), Gabriella Pezzuto (Forza Italia Seniores Emilia Romagna) e Marco Lombardi (ex Consigliere Regionale ER).

Il Congresso si è svolto sotto la presidenza dell’onorevole Andrea Volpi e ha visto gli interventi politici della senatrice Domenica Spinelli, dell’onorevole Beatriz Colombo, del vice-commissario uscente Filippo Zilli e del Portavoce Nazionale di Gioventù Nazionale Stefano Cavedagna. Come delegati Congressuali sono intervenuti Diego Pensalfini e Giulio Mignani.

A chiusura del dibattito è intervenuto il consigliere Gioenzo Renzi: al termine del suo intervento sono state aperte le urne per le procedure elettorali che hanno visto sfilare diverse centinaia di persone.