René di Martino eletto segretario Pd San Giuliano Mare e Borgo. “La nuova classe dirigente c’è"

René di Martino, 22 anni, studente di Giurisprudenza, già segretario provinciale dei Giovani Democratici di Rimini lunedì 31 luglio è stato eletto per acclamazione segretario del Circolo del Partito Democratico di San Giuliano Mare e Borgo, succedendo all’uscente Gaia Giulianelli. “Stiamo aprendo un varco per tutti quei giovani e quelle giovani che in questi anni sono stati dimenticati dalla politica, schiacciati da logiche correntizie e di cooptazione - sono le prima parole -. La sinistra ha bisogno di rialzarsi e di ripartire dalla sua base, ribaltando la piramide e aprendosi a un vero rinnovamento, che sappia creare ponti inter-generazionali per unire l’esperienza di chi c’è da sempre con le nuove energie e competenze. Abbiamo numerose sfide che ci aspettano per il prossimo anno, in primis le elezioni europee in cui si teme una vittoria dell’estrema destra. L’unico modo che la sinistra ha per vincere è facendo la sinistra, uscendo dall’ordinaria amministrazione, prendendo decisioni coraggiose. Noi siamo pronti a presentarci come forza di rinnovamento, che sappia guardare a un orizzonte più ampio che, con umiltà, torni a parlare alle persone guardandole negli occhi e offrendo un’alternativa utile e credibile alle destre reazionarie”.