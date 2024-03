Renzi (FdI): "Parcheggi Scarpetti e Area Fox ancora nulla di realizzato, nel frattempo i negozi del Centro chiudono"

La denuncia arriva dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi che, in una nota, sottolinea come il "Parcheggi Scarpetti e Area Fox, dopo anni di attesa ancora nulla di realizzato: nel frattempo i negozi del Centro Storico chiudono". Il capogruppo consigliare ha sollecitato nuovamente l'amministrazione comunale per la realizzazione dei 433 posti auto che dovrebbero servire il cuore di Rimini ricordando che "dopo 13 anni dalla sottoscrizione della convenzione, non è ancora stato realizzato". "La convenzione stipulata nel 2011 tra il Comune di Rimini e la società Parking Gest Srl - ricorda Renzi - prevedeva, la realizzazione entro due anni, in project financing, su aree di proprietà comunale, del Parcheggio multipiano Scarpetti, e del Parcheggio multipiano Flori con un investimento di circa 8 milioni di euro per ciascun parcheggio. L’Amministrazione Comunale, in seguito, ha messo in discussione quanto previsto dalla Convenzione, cioè la redazione del Piano-Sosta, e più in particolare il divieto della sosta nelle vie circostanti i due parcheggi, previsto per consentire il sostenibile rimborso degli investimenti. Il mancato rispetto della Convenzione da parte del Comune di Rimini ha indotto Parking Gest, dopo l’inaugurazione nel 2014 del Parcheggio Flori con 245 posti auto, a non realizzare l’ampliamento del Parcheggio Scarpetti".

"Da allora - prosegue il consigliere comunale - sono incredibilmente trascorsi 10 anni senza nulla di fatto, che testimoniano l’inadempienza e inefficienza dell’Amministrazione Comunale; sono nuovamente a sollecitare l’aggiornamento della Convenzione, nella conciliazione tra interesse pubblico e privato, al fine di ottimizzare l’offerta complessiva della sosta di accesso al Centro Storico.

Il Parcheggio nell’area ex Fox Petroli, di 328 posti auto, a raso e interrato (in aumento di +200 posti auto rispetto agli attuali), era stato approvato e annunciato nel 2021, con Variante e Permesso di Costruire a favore della Soc. Coop, comprensiva della possibilità di realizzare un Supermercato di 1600mq. Tale parcheggio doveva essere realizzato entro il 2022; l’Amministrazione ha risposto alle nostre interrogazioni, comunicando che i lavori sarebbero interrotti per problemi del soggetto attuatore con le ditte esecutrici, e nel frattempo è stato realizzato un parcheggio a raso di un centinaio di posti. I lavori dovrebbero riprendere, secondo quanto riferito, entro il 2024. E’ un altro parcheggio, tante volte annunciato dall’Amministrazione Comunale e tanto atteso dalle attività economiche del Centro Storico. Preso atto che l’interesse pubblico risulta penalizzato, per i ritardi di realizzazione del parcheggio, non sembrerebbero emergere penali a carico del soggetto attuatore. All’interno della stessa città pare di riscontrare anche un differente trattamento tra società attive nel medesimo settore della Grande Distribuzione Organizzata".