Riccione, il futuro del Comune resta in bilico. La decisione del Consiglio di Stato nei prossimi giorni

Riccione per il momento resta alla finestra. In attesa di conoscere il futuro del suo Comune. Nella giornata di martedì (10 ottobre) si è tenuta l’udienza al Consiglio di Stato, a seguito del ricorso presentato dalla sindaca Daniela Angelini e dai gruppi di coalizione di maggioranza che l’hanno sostenuta. Dopo la decisione del Tar di Bologna di adottare il provvedimento di annullare le elezioni dello scorso anno per irregolarità durante le procedure di spoglio delle schede, oggi a Roma è stato affrontato il secondo round. Ma per la decisione finale sarà necessario attendere: la sentenza sarà emanata in una delle prossime Camere di Consiglio. Per il momento in Comune resta perciò commissariato alla guida del prefetto Rita Stentella, ma c’è una data ultima entro in cui si saprà la decisione finale: il Consiglio di Stato dovrà esprimersi entro un tempo massimo di 23 giorni, per cui al più tardi sarà attorno alla fine di ottobre o ai primi giorni del mese di novembre.

“Sappiamo solo l’arco temporale – spiega Daniela Angelini – ovvero che entro un massimo di 23 giorni sarà assunta la decisione. Non ci resta che aspettare, ed essere pazienti, nella speranza che il giudizio arrivi il prima possibile nell’interesse della città. Altri aggiornamenti non ci sono, se non che i legali hanno avuto durante la seduta i tempi necessari per dibattere e per entrare nei dettagli e nel merito della questione. Come dichiarato già durante gli scorsi giorni resto fiduciosa nella giustizia”.

Tre possibili strade e nessun compromesso: o Daniela Angelini e la sua giunta di centrosinistra ritorneranno in municipio oppure sarà necessario attendere la data per nuove elezioni. C’è un terzo scenario: chiamata alle urne per i soli elettori di quelle sezioni dove sono state riscontrate irregolarità. Nell’ipotesi di un ritorno completo ai seggi, le elezioni potrebbero tenersi in linea con gli altri comuni nelle amministrative in agenda a cavallo tra fine maggio e inizio giugno.