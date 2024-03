Spinelli (FdI) incontra il questore e il comandante dei Carabinieri: "Le forze dell'ordine sono il nostro baluardo"

Visita istituzionale questa mattina della senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli, al questore di Rimini, Olimpia Abbate e al Colonnello Gerardo Ruggero Rugge, Comandante provinciale dei Carabinieri. Occasione molto gradita per la senatrice di incontrare il questore e il colonnello dei carabinieri, che non aveva ancora avuto l’onore di conoscere dal loro insediamento in provincia di Rimini e di augurare loro buon lavoro nel territorio riminese.

“La sicurezza del nostro territorio è una priorità che la nostra provincia grazie alla sintonia e al lavoro di squadra delle forze dell’ordine viene quotidianamente assicurata - ha esordito la senatrice - Porto solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine, prese di mira nelle ultime settimane, da aggressioni fisiche e mediatiche dopo i recenti fatti accaduti alle manifestazioni pubbliche di Torino e Pisa. Le forze dell’ordine sono il nostro baluardo, il nostro primario presidio di sicurezza. Ogni tentativo di delegittimazione va respinto con decisione e senza tentennamenti. Desidero esprimere la massima solidarietà agli agenti della Polizia aggrediti a Torino da un gruppo di manifestanti dei centri sociali mentre svolgevano un servizio connesso al rimpatrio di una persona irregolare. Un fatto sintomatico del clima inaccettabile che vede in questi giorni sottoposte le forze dell’ordine. Vicinanza, impegno, solidarietà, a questi uomini e donne dediti ogni giorno, con sacrifici e professionalità a garantire ai cittadini sicurezza e legalità, fermo restando che se qualcuno sbaglia, si deve intervenire con determinazione e nel caso sanzionare. Fratelli d’Italia sarà sempre al fianco delle forze dell’ordine”.