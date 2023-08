Tappa al mercato ambulante di Riccione per il banchetto di Fratelli d’Italia con la senatrice Spinelli

Anche ad agosto Fratelli d’Italia non si ferma, con un banchetto informativo venerdì mattina al mercato ambulante di viale Diaz a Riccione per raccontare i primi mesi dell’operato del Governo Meloni. Erano presenti con il coordinatore Fratelli d’Italia Riccione, Stefano Paolini, il direttivo e diversi simpatizzanti, la senatrice Domenica Spinelli che con il suo collaboratore Diego Pensalfini ha colto l’occasione per incontrare numerosi cittadini.

Dopo viale Ceccarini questo è il secondo punto informativo organizzato nella Perla Verde nell’ambito della iniziativa nazionale “L’Italia torna a crescere” in programma in varie località della balneari. Tanti gli argomenti “caldi” di questo periodo toccati nel confronto con la gente: dal post alluvione alla abolizione del reddito di cittadinanza, il caro voli fino al nuovo codice della strada. In particolare la senatrice Spinelli, che riveste il ruolo anche di vice sindaco del comune di Coriano, dopo aver ricoperto il ruolo di sindaco per dieci anni nello stesso comune, si è soffermata con tanti riccionesi e turisti di diversa estrazione politica per conversare e confrontarsi su tematiche nazionali.

“Incontrare la gente anche durante le ferie estive di agosto - ha detto Spinelli – è importante per mantenere un filo diretto con la gente sull’operato del governo che si sta dimostrando sul pezzo per diverse questioni che toccano da vicino le persone. Questa mattina è stato particolarmente stimolante dialogare con grande serenità, sia con riccionesi di differente visione ed estrazione politica, che con corianesi incontrati al mercato di Riccione. La vicinanza delle persone è per me il migliore carburante per continuare ad operare a favore del territorio che rappresento”.