Vandalizzata la sede di Fratelli d'Italia a Riccione. Paolini: "Fanatici che hanno voluto colpire il partito"

La sede di Fratelli d'Italia in viale Fratelli Cervi a Riccione, in provincia di Rimini, è stata imbrattata di scritte offensive, probabilmente venerdì mattina (20 ottobre). Con gli ignoti vandali che, tra gli epiteti "fascisti di merda", invitano il partito ad abbandonare il governo. A scoprire intorno a mezzogiorno l'atto vandalico è stato il coordinatore comunale Stefano Paolini che ha immediatamente contattato i Carabinieri che si sono recati sul posto.

"Noi di Fratelli d'Italia siamo sgomenti", commenta, precisando che non ci sono danni strutturali ma la sede è stata "preda di fanatici che hanno voluto colpire il partito". E "la cosa più grave - aggiunge - è che verosimilmente i responsabili hanno agito di giorno, quando la sede è chiusa in occasione del consueto banchetto organizzato durante il giorno del mercato settimanale". Per Paolini è dunque "sconcertante che in un paese che noi riteniamo civile esistano ancora persone che ragionino etichettando politicamente delle realtà che lavorano per il territorio, e agiscano con violenza gratuita". Fdi è "per la politica della dialettica, non dello scontro. Perché solo con un dialogo costruttivo possiamo fare il bene della città". (fonte: agenzia Dire)