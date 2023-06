Zoccarato (Lega): "Il sindaco impari ad accettare le critiche, gli operatori protestano legittimamente"

"Ritengo insopportabile il tono del dibattito lanciato dal nostro sindaco e sostenuto da diverse associazioni che, in alcuni casi, tagliano le gambe ai loro stessi rappresentati: chi mette in evidenza le criticità dell'attuale sistema Rimini, rema contro la bottega". Così in una nota si sfoga il consigliere della Lega Matteo Zoccarato.

"Un messaggio pericolosissimo, quasi a voler sostenere che il residente di Milano o Torino, giornalmente legge la rassegna stampa locale riminese e, rilevando la pioggia di critiche, sceglie una destinazione diversa per le proprie vacanze - prosegue il consigliere -. Sappiamo benissimo che la realtà non è questa; e dunque l'appello del sindaco suona un po' come un ombrello a protezione dalle legittime proteste degli operatori. Troppo facile così; e controproducente. Proprio questa consolidata allergia alle critiche e al dibattito, è la madre delle tante criticità che oggi ci troviamo ad affrontare".

I temi del consigliere: "Da un parco del mare mal servito, al lungomare nord e la gestione cervellotica della sua Ztl. Da un Metromare distante mezzo chilometro dalle spiagge, ad una politica promozionale fallimentare, interamente incentrata su Fellini. Criticità nate perché abbiamo inseguito i sogni e le esigenze dei singoli, senza fare i conti con chi giornalmente sul territorio ci vive e ci campa; e senza ascoltare le previsioni di chi da anni siede sui banchi dell'opposizione. Previsioni che troppo spesso purtroppo si sono materializzate".

"Con questo messaggio il sindaco da dimostrazione di voler confermare la linea del suo predecessore; impari dagli errori del passato, e comprenda che non c'è vergogna nell'ascolto e nell'umiltà. Specialmente nel ruolo che attualmente ricopre", conclude Zoccarato.