Parmigiana di melanzane: la ricetta che fa venire l’acquolina in bocca solo a nominarla

Pomodoro, melanzane, basilico e formaggio quattro ingredienti per un piatto che solo a nominarlo rallegra i palati. La parmigiana di melanzane è la regina dei piatti unici. Vediamo come preparare una succulenta parmigiana di melanzane!

Ricetta

Ingredienti per 4 persone:

1,5 kg melanzane ovali nere

500 gr di passata di pomodoro fresca

200 gr di mozzarella di bufala

80 gr di parmigiano

basilico

1/2 cipolla bianca piccola

1 spicchio d’aglio

30 gr di farina

30 ml di olio extra vergine d’oliva

1/2 L di olio di semi di arachide

sale

pepe

Procedimento

1. Cominciate lavando e asciugando le melanzane. Poi con un coltello eliminate il picciolo e affettate per il senso della lunghezza con l’aiuto di una mandolina, in alternativa con il coltello, per ottenere delle fette spesse 4-5 mm.

2. Man mano disponete le fette all’interno di uno scolapasta e cospargete con un pochissimo sale grosso tra gli strati, ben distribuito; continuate così fino ad ultimare il tutto. Sulla sommità delle melanzane sistemate un piatto con un peso, così le melanzane potranno spurgare dell’acqua di vegetazione che è amarognola ed è nemica del fritto. Lasciate così per almeno 1 ora. Ricordate di passarle bene sotto acqua corrente, una ad una se necessario, per rimuovere il sale e tamponarle prima di friggerle in olio a 180° poche per volta.

3. Nel frattempo prendete la cipolla e tritala finemente e poi soffriggetela per qualche minuto nell’olio extravergine di oliva con uno spicchio d’aglio privato dell’anima, facendo attenzione a non farla colorare.

4.Togliete l’aglio, aggiungete la passata di pomodoro e i gambi del basilico e cuocete a fuoco lento molto dolce per 20 minuti, regolando di sale e pepe verso fine cottura.

5. Spezzate le foglie di basilico con le mani, conservando 4 belle punte per la guarnizione, e tagliate a tocchetti la mozzarella di bufala.

6. Mettete 4 coppapasta su una placca rivestita di carta forno e riempiteli a strati con le fette di melanzana fritte precedentemente, salsa al pomosoro, mozzarella, basolico e parmigiano, fino all’ultimo strato.

7. Infornate a 200° e lasciate gratinare in superficie; rimuovete il coppapasta, guarnite con le punte di basilico e servite.