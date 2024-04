Passaggio di testimone per la storica azienda, sarà gestita dai figli che lanciano un nuovo show room

Quello appena trascorso, è stato un fine settimana importante per la Raggini di Cerasolo. Sabato 14 e domenica 14 aprile, con due giornate di festa e divertimento, è stato infatti inaugurato il nuovo show room, che sorge proprio accanto alla sede storica. A tagliare il nastro, il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini. Il programma, particolarmente ricco, è stato caratterizzato da dj set, animazioni, buffet e premi.

Un'occasione importante, per un'azienda a conduzione familiare come la Raggini, perché ha voluto simboleggiare il passaggio di testimone Mauro e Assunta ai figli Silvia e Marco. La due giorni ha registrato successo e interesse di pubblico per gli allestimenti espositivi.

Il nuovo show room sarà particolarmente vocato all’outdoor (pergole, vele, piscine, arredi per esterni, vetrate panoramiche, barbecue, ecc.), mentre nello show room storico si svilupperà invece ancora di più tutto l’interior design. Del primo settore è responsabile Marco Raggini, mentre del secondo, la sorella Silvia Raggini.

Le origini

Difatti le origini dell’Azienda risalgono agli anni ’60, quando in casa si facevano trapunte fatte a mano, che si vendevano assieme alla biancheria per la casa. Poi nel 1981 si è cominciato a confezionare le trapunte a macchina, nel 2004 la sede attuale a Cerasòlo Ausa, nel 2013 apre l’Oasi del Materasso.