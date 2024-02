Il 2024 è l'anno del drago verde di legno: cosa significa e cosa aspettarsi?

Ogni anno il Calendario cinese assegna un animale ai nuovi nati, con un ciclo che si ripete con una frequenza di 12 anni, inoltre ad ogni anno corrisponde uno dei 12 segni zodiacali cinesi: Topo, Bue, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. Non solo, a ciascunio delle 12 mensilità è associata anche un elemento: aria, acqua, terra o fuoco. Secondo le credenze popolari, questi elementi sarebbero in grado di influenzare la personalità, le relazioni, la fortuna e una serie di aspetti personali di ognuno.



L’anno appena conclusosi (secondo l'oroscopo cinese, il nuovo anno ha avuto inizio il 10 febbraio 2024 e terminerà il 28 gennaio 2025) è stato sotto il segno del Coniglio e fino al Capodanno cinese questo segno continuerà a regnare. Secondo queste antiche tradizioni, con il passaggio, segnato dalla Festa di Primavera (varia tra fine gennaio e inizio febbraio), il 2024 ospiterà il segno del Drago (verde di Legno) e sarà contraddistinto e caratterizzato da 365 giorni all'isegna di opportunità, cambiamenti, crescita personale e ricchezza.

Cosa simboleggia il segno del Drago

Il Drago, nell'oroscopo cinese, è un simbolo di forza, intelligenza e benessere, in grado di infondere grande energia nelle persone. In questo senso sarà un anno ricco di opportunità, cambiamenti e fortuna. Questo segno è legato al principio maschile dello Yang che rappresenta il dominio e il controllo sul mondo. Il Drago dovrebbe quindi portare stabilità e successo, soprattutto negli affari, ma anche generosità e fortuna nella vita di tutti. Infine, il Drago di Legno facilita la comunicazione con gli altri segni animali cinesi. Per questo, il 2024 dovrebbe essere un anno ricco di cooperazione e aiuto reciproco.

Anno cinese del drago: cosa comporta e cosa aspettarsi

Cosa significa essere nati nell'anno del Drago? Il segno zodiacale del Drago corrisponde a persone dall’animo vivace ed entusiasta (delle novità ed imprevisti). La personalità di coloro che "appartengono" a tale segno zodiacale è particolarmente sicura di sè e adora ricevere attenzioni. Determinata e schietta, è una persona tendenzialmente "baciata dalla fortuna", ma al tempo stesso può essere irascibile e supponente e talvolta troppo diretta, al punto tale da allontanare da sè alcune persone nonostante abbia la convinzione di agire con le più nobili intenzioni e che il risultato sarà sicuramente soddisfacente.

L'anno del Drago per tutti gli altri segni è solitamente particolarmente positiva, un anno di grande energia in ogni ambito della propria esistenza. Qualunque sia il proprio segno zodiacale, si avrà quindi la possibilità di trarne beneficio e vantaggio; infatti tutti saranno stimolati a fare di più e perseguire i propri obiettivi. Ma non è tutto, poichè l'anno del Drago porta con sè anche amori passionali e un'ottima salute.

Le affinità con il segno del Drago e altre caratteristiche

Nell'astrologia cinese gli impieghi ideali per i nati sotto il segno del Drago sono quelli dominanti come re, ufficiale militare, politico, musicista, poeta, artista, ingegnere biologico e ambientale, operatore di borsa, atleta, direttore di compagnia, esploratore, avvocato e giurista. Riguardo alle affinità, il Drago è molto compatibile con il Topo, la Scimmia, la Capra (o pecora) e il Gallo. Nelle relazioni amorose, chi è del segno del Drago è spesso esitante e insicuro, soprattutto quando si tratta di costruire una relazione seria o prendere impegni permanenti. Quando decidono di farlo, però, si mettono in gioco per far durare il rapporto.