Per il traguardo dei 10 anni di attività, il centro cinofilo regala un giorno di festa a cani e padroni

Per festeggiare il decimo compleanno di Sguinzagliamoci, l’educatrice cinofila Serena Giorgetti il regalo lo fa ai cani e ai loro padroni. Un’intera giornata di festa domenica 21 aprile 2024 al centro cinofilo “Sguinzagliamoci” di Misano Adriatico, in via Fornace 2/A, a partire dalle ore 9, con un programma ricchissimo, gratuito e aperto a tutti che terminerà nel tardo pomeriggio.

La prima parte della mattinata sarà dedicata ai giochi di gruppo con padroni e cani partecipanti e alle dimostrazioni di “Nosework” e “Lavoro Retriever”. La prima è un’attività cino-sportiva di cui Serena Giorgetti è istruttrice e giudice nazionale, che può essere praticata da tutti i cani senza limiti di razza, età o dimensioni. Gli amici a 4 zampe, con l’aiuto del loro sviluppatissimo olfatto e della guida, faranno ricerca su contenitori, su veicoli, in ambiente interno e in ambiente esterno, tutto nel segno del divertimento e, a seguire, dimostrazione di “Lavoro Retriever”, disciplina specifica per le razze appartenenti, come dice il nome stesso, al gruppo dei Retriever (Labrador, Golden, Flat Coated, Curly Coated, Nova Scotia Duck Tolling, Chesapeake Bay), ed è una simulazione del tipo di caccia e riporto per cui sono stati selezionati questi cani.

Giochi e torta non mancheranno

Si trascorrerà insieme anche la pausa pranzo, con cibo al sacco oppure con la possibilità di pranzare al food track presente per l’evento. Nel pomeriggio tanti altri giochi divertenti, dalla corsa con i sacchi (e il cane) al “ruba pallina”, gioco per cani e umani liberamente tratto dal tradizionale gioco ruba bandiera. Dopo il taglio della torta di compleanno, verso le 16, i presenti che hanno prenotato potranno provare gratuitamente le discipline cino-sportive a cui hanno assistito. Per tutti gli altri sarà possibile ottenere un prezzo agevolato per provare in un’altra occasione. Per tutta la giornata, Serena è a disposizione per consigli riguardanti l’educazione del cane.

Un traguardo importante

“Dieci anni sono un traguardo importante – spiega Serena Giorgetti – e ho voluto organizzare questa grande festa per ringraziare tutti coloro che mi hanno permesso di portare avanti l’attività in questi anni, chi mi ha dimostrato stima e affetto e le tante persone che mi hanno sempre supportata. Il centro cinofilo Sguinzagliamoci nasce per aiutare i proprietari di cani a vivere in armonia con il loro cane e il mio desiderio più forte è che ogni cane sia un membro effettivo della famiglia in cui vive. Così in questo giorno speciale apro le porte del centro per fare conoscere a più persone possibili l’attività di educatore e quanto importante sia nel creare un rapporto quotidiano sereno e soddisfacente con i nostri animali”.

È possibile chiedere informazioni o prenotarsi, chiamando Serena al 347.4945672, oppure inviandole una mail all'indirizzo serena@sguinzagliamoci.it.