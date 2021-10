“Il Collegio 6” riparte con due studenti riminesi in classe

Ci sono anche due riminesi tra i venti studenti che varcheranno i cancelli de “Il Collegio 6”. Si tratta di Simone Casadei di Coriano e Anastasia Podesco di Santarcangelo. I due sedicenni insieme agli altri compagni di classe, di età compresa tra i 14 e 16 anni e provenienti da tutta Italia, entrano nel cast del programma realizzato da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia.

Quando varcheranno i cancelli del collegio “Regina Margherita” di Anagni (FR) i venti giovani studenti verranno catapultati nel 1977, un anno innovativo che ha segnato la svolta economica e sociale del Paese, completata nel decennio successivo Il debutto sarà il 26 ottobre, in prima serata, su Rai2.

I venti protagonisti lasceranno le abitudini della vita moderna e i loro tanto amati social media per tornare al mondo analogico della radio, del Super 8, del vinile e delle radio libere.

Ad attenderli in classe, ci saranno come sempre: Andrea Maggi, insegnante di italiano; Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze naturali; Luca Raina, storia e geografia e l’insegnante di educazione artistica, Alessandro Carnevale. Immancabile il Preside, Paolo Bosisio. A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli.



Su RaiPlay gli appassionati del programma potranno scoprire in esclusiva dal 5 ottobre i divertenti provini che, grazie a domande di “cultura generale”, hanno permesso di individuare il cast. Dall’ 11 ottobre saranno online le Backstories che sveleranno le passioni e i talenti dei protagonisti della nuova edizione.



Il Collegio 6 è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso.



Il Collegio, realizzato da Rai2 in collaborazione con Banijay Italia è basato sul format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti. È un programma scritto da Luca Busso, con Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Annalisa Gambino, Stefania Piancone; con la regia di Fabrizio Deplano.