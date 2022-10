Cala il sipario su “Le Voci dell’Anima” con la proclamazione dei vincitori della 20° edizione

È terminata domenica 2 ottobre la ventesima edizione del festival Le Voci dell’Anima, che da vent’anni porta sul palco del Teatro degli Atti spettacoli di teatro e danza di compagnie da tutta Italia e non solo. Durante l’ultima serata sono stati assegnati i premi alle compagnie vincitrici, premiate grazie al contributo del pubblico, dei critici e di tutti gli organizzatori che partecipano ogni anno all’evento.

La più premiata della serata è stata la compagnia Meridiani Perduti Teatro, che oltre ad essersi aggiudicata il premio sezione Teatro, ha conquistato anche il premio della critica e quello di Voce dell’Anima 2022 grazie allo spettacolo Stocc ddo’ - Io sto qua, con la drammaturgia di Osvaldo Capraro e con Sara Bevilacqua.

Il premio sezione Teatro le è stato attribuito “per la capacità di rendere, attraverso la voce, le immagini di un lutto doloroso e vivo che nasce da un fatto di cronaca e che sul palco del teatro viene inciso nella memoria e nella mente del pubblico”.

Il premio della critica perché “è un lavoro sincero, che ti arriva dentro e che ti fa riflettere su quanta verità possa raccontare, oggi, il teatro. Un lavoro che una sola voce, femminile, bella, profonda e reale”. Infine, il premio Voce dell’Anima 2022 è stato assegnato con la seguente motivazione: “Potente, drammatico ma mai pesante, lo spettacolo riesce e smuovere le coscienze grazie a una grande storia, un grande professionista che la fa vivere e un’atmosfera che incornicia alla perfezione uncapolavoro”.

Kinesis ha ottenuto il premio sezione Danza con lo spettacolo Hu|Or|Me - Animal Farm di Angelo Egarese e con Elena Alessia Hodor, Anna Pesetti e Francesca Piergiacomo, "per lo studio profondo del gesto che si traduce in un quadro preciso e misurato, ma anche per la forza dei disegni creati dal movimento, importanti e allo stesso tempo emozionanti”.

Il premio organizzazione è stato attribuito alla performance di danza di Elisabetta Di Terlizzi, L’ombra prepara lo sguardo alla luce, con musiche di Teho Teardo, “un rarissimo esempio di come si possa scrivere un libro con pochi ma misurati oggetti, con movimenti sempre controllati e che sanno scendere dal palco per arrivare sino all’ultima fila della platea”.

Si è aggiudicata il Premio ConFineCorpo la compagnia EgriBianco con Freedom, di Raphael Bianco e con Cristian Magurano, “per il rigore e la precisione nella cura del linguaggio del corpo, per l'esplosione di energia vitale, così generosa e forte, e così necessaria in questo periodo”.

Il pubblico ha premiato Teatro Dallarmadio, con la motivazione “lontano da ogni forma criptica di teatro, lo spettacolo apre il cuore e ti immerge in un universo di persone, storie, musiche e voci che ci ricordano da dove veniamo e dove andremo.”

In occasione della ventesima edizione e della nuova collaborazione tra Teatro della Centena e Il Rumore del Lutto, progetto culturale nato a Parma che si dedica alla riflessione e al rapporto sulla vita e sulla morte, è stato istituito il premio Il Rumore del Lutto, assegnato alla compagnia di danza Tecnologica Filosofica e allo spettacolo Boule de neige, di e con Stefano Botti e Aldo Torta. La motivazione: “per il fluire inesorabile e lieve del moto delle acque e dei venti. Per tutto ciò che si ritrae e torna senza strappo. Per la natura che in forma i corpi, li nutre e li trasforma. Per il movimento che si fa mantra senza la necessità del dire. Per lo spazio largo e denso del silenzio, che insegna a non temere il voto e si fa grembo, quiete feconda, rinascita”.

Boule de neige ottiene anche una menzione speciale “per la fede profonda nei linguaggi del corpo e nel movimento condiviso. Per la fiducia nel silenzio, così ricco e unificante”.



Le Voci dell’Anima ringrazia il Comune di Rimini per il supporto e la partecipazione nell’organizzazione del festival, il pubblico, senza il quale tutto ciò non sarebbe possibile, le compagnie che hanno partecipato con grande entusiasmo a questa ventesima edizione, e tutto lo staff che si occupa con grande passione alla riuscita dell’evento.