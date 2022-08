Brillanti occhi scuri e sorriso splendente, ecco chi è la nuova miss Reginetta d’Italia 2022

Flavia Cappelli 18 anni di Roma, altezza 1,77, lunghi capelli castani, brillanti occhi scuri e un sorriso splendente, con la sua raffinata bellezza, a colpi di sguardi e sfilate in passerella, ha conquistato l’ambita Corona di Miss Reginetta d’Italia 2022 sbaragliando tutte le sessantaquattro Miss aspiranti al bramato titolo del celebre concorso organizzato dalla New Meta Event. Sportiva, studentessa di design in un liceo artistico di Roma e con la grande passione per la moda, Flavia Cappelli è stata incoronata a Riccione dalla Miss Reginetta d’Itala 2021 Giada Stabile di Catania.

Seconda classificata con la fascia Queen Mood Katrin Quaratino 17 anni di Altamura studentessa dell’Istituto Tecnico Turistico di Bari con il sogno nel cassetto di diventare attrice; terza sul podio con la fascia del Comune di Riccione Alessia Gozio 24 anni studentessa di Brescia. Quarta classificata con la fascia Villa Leri Giulia Daniela Soponariu 16 anni studentessa di Torino con la determinazione di diventare una modella e quinta con la fascia Opera beach club Ilary Monsurro 17 anni studentessa di Napoli.

Un’emozionante spettacolo sul lungomare di Riccione dedicato alla bellezza tra musica, danza e moda ha caratterizzato la finale del celebre Concorso condotta brillantemente dalla splendida Sofia Bruscoli e da Francesco Anania, con tanti ospiti che si sono esibiti sul palcoscenico di Miss Reginetta e che hanno contribuito a decretare il verdetto finale della giuria, tra cui il rapper Random, la conduttrice televisiva Barbara Ovieni, il coreografo dei vip di “Ballando con le stelle” e performer televisivo Simone Ripa, il modello Pierpaolo Pretelli e la bellissima showgirl Giulia Salemi.

“La bellezza è importante ma non basta nel mondo di lavoro, ogni giorno devi dimostrare chi sei e quanto vali, quello che fa la differenza è il carisma, la preparazione e la capacità di lasciare il segno non tanto perché sei bella ma perché sei brava.” Ha detto Giulia Salemi sul palcoscenico di Riccione rivolgendosi alle ragazze.

“Dopo un lungo percorso di selezioni festeggiamo con successo l’elezione di Flavia Cappelli Miss Reginetta d’Italia 2022 - ha commentato il patron del Concorso Alessio Forgetta – E’ stata un’edizione emozionante che ha dato vita anche al primo reality girato durante un concorso di bellezza “Queen Mood”. Da oggi anche il pubblico da casa potrà scoprire i segreti e i retroscena che si celano dietro il mondo dei concorsi di bellezza”.

“Queen Mood” questo il nome del nuovo format televisivo diretto dal regista Alessandro Di Filippo che ha seguito nel back stage del concorso le storie di vita e le emozioni delle giovanissime 64 Miss in gara per la conquista dell’ambita corona di Miss Reginetta d’Italia griffata Puntocuore. Un’immersione nei sogni, nelle incertezze e nelle gioie delle ragazze, giorno dopo giorno, lungo le numerose tappe verso l’elezione finale che ha visto la vittoria di Flavia Cappelli. Un reality condotto dagli inviati speciali Simone Ripa, Barbara Ovieni e Francesco Anania.