Più attenti alle esigenze dei turisti celiaci, prodotti senza glutine anche in bar, ristoranti e hotel

“Buoni senza glutine” compie un anno e, da qualche tempo, ha cominciato a rifornire con i suoi prodotti anche bar, ristoranti e hotel. Il punto vendita del senza glutine, che si trova a Bellaria Igea Marina, in via Ravenna, 151/EFG (Centro Polifunzionale “Il Planetario”), è nato da un'idea di Marco Dellamotta, imprenditore locale, titolare della societa “MD Italia” srl, attiva in vari settori, anche turistici. Dellamotta ha deciso di intraprendere una nuova avventura in questo settore, provando a rispondere concretamente a quelle che sono le esigenze alimentari di tutti i celiaci e di chi è intollerante al glutine, anche quando si trova in vacanza.

“L'anno scorso, quando abbiamo aperto l'attività, volevo fare qualcosa anche per il turista celiaco o intollerante al glutine che, in vacanza, non sa dove andare a mangiare una brioche o un piatto di pasta - spiega Dellamotta - E così ho pensato di realizzare una comunicazione informativa per tutti i bar, alberghi e ristoranti. Devo dire che ha funzionato, infatti in negozio sono venuti molti turisti, ma anche parecchi albergatori, ristoratori e titolari di bar”.

Prodotti artigianali

“Produciamo a nostro marchio, tramite aziende partner, diversi prodotti artigianali. Abbiamo realizzato una linea appositamente dedicata all’ho.re.ca con scadenze più lunghe e un packaging molto minimal, in cui è il prodotto a parlare. Si tratta di confezioni trasparenti in cui si vede bene quello che poi si andrà a mangiare. Li abbiamo prodotti anche in monoporzione, per evitare problemi di contaminazione e conservazione. Abbiamo anche dei primi pronti che possono essere cotti direttamente con la confezione sia nel forno che nel microonde, lo stesso per i croissant surgelati. Abbiamo deciso di investire su prodotti artigianali scelti e fatti da noi, per dare ancora più valore a quello che facciamo”.

Il futuro è senza glutine

“Non vorrei dare un servizio solamente ai celiaci, ma anche alle strutture ricettive, bar e ristoranti, che non sono ancora attrezzati in questo senso. Non riforniamo solo attività a Bellaria o in provincia di Rimini, ma anche in Emilia Romagna, Marche e Veneto. Inoltre, abbiamo avuto richieste anche dal Lago di Garda e d’Iseo e ci stiamo strutturando per la distribuzione dei nostri prodotti anche all'estero: Germania e Austria - conclude Dellamotta -.Sono sempre più convinto che il Senza glutine sia un settore in piena espansione, senza dimenticare che è una valida alternativa per tutti, per cui dobbiamo farci trovare pronti, cominciando ad accogliere veramente anche i tanti turisti celiaci, provando a dargli tutto quello di cui hanno bisogno, perché l'accoglienza passa anche dalla tavola”.