La città va "di corsa" al tramonto: nell'estate gara di corsa e grande festa con dj set e street food

Sarà una corsa ma sarà soprattutto una grandissima festa per salutare l’estate 2024. “Ricc10ne Sunset Run” è infatti in programma il 28 settembre. Nasce come competizione podistica ufficiale inserita nel calendario FIDAL Emilia Romagna e si disputerà per la prima volta in città su una distanza di 10 chilometri.

Al termine della gara “Ricc10ne Sunset Run. Il traguardo più importante è la tua indipendenza. Corri con SanPa!” (San Patrignano è charity partner), che prevede anche un percorso non competitivo di 5 chilometri, quindi accessibile ad un vasto pubblico, è in programma una grande festa finale con Dj set, musica

dal vivo e un’area dedicata al cibo, caratterizzata dalle eccellenze della tradizione e dal più moderno street food.

“Sarà uno straordinario momento di festa, oltre che di sport - argomenta l’assessore allo Sport del Comune di Riccione Simone Imola -. I partecipanti potranno ammirare le zone più caratteristiche della nostra località in un orario assolutamente originale ed insolito per questo tipo di eventi, ovvero il tramonto”.

La corsa partirà alle ore 18:00 da Piazzale Ceccarini e avrà una durata massima di due ore. Si concluderà in Piazzale Roma con una grande festa di fine estate, fruibile dalla cittadinanza e da tutti i turisti presenti.

L’apertura delle iscrizioni è prevista per domenica 17 marzo 2024 in occasione della StraRiccione.

Chi effettuerà l’iscrizione in occasione della "StraRiccione" potrà beneficiare di uno speciale sconto di 5€ sulla quota in vigore. Il costo dell’iscrizione - offerta lancio fino al 31 marzo - è di 20 euro per la corsa competitiva e 15€ per la non competitiva.

Contestualmente all’iscrizione sarà possibile effettuare una donazione a favore della Comunità di San Patrignano.

La manifestazione ha il patrocinio di Regione Emilia Romagna e Comune di Riccione.