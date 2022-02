Radio Sabbia dedica quattro appuntamenti speciali a Riccione Wave

Inaugurata il 28 gennaio, la lunga colonna sonora che avvolge in filodiffusione viali e spiagge della Perla Verde con le onde sonore di due playlist curate dai musicisti riccionesi Onorino Tiburzi e Massimiliano Rocchetta si apre ad una nuova voce sonora attraverso la collaborazione con Radio Sabbia. L’emittente radiofonica riccionese dedica, infatti, quattro appuntamenti al progetto artistico “Riccione Wave. La playlist del mare”, in onda gli ultimi due venerdì del mese di febbraio e marzo (venerdì 18 e 25) alle ore 18:05. I quattro special, della durata di venti minuti ciascuno, racconteranno in voce e in musica il progetto, frutto del pensiero, della formazione e dell’esperienza professionale dei due grandi musicisti riccionesi che hanno selezionato le playlist: Onorino Tiburzi e Massimiliano Rocchetta.

Attraverso il progetto artistico Riccione Wave i due artisti riccionesi hanno selezionato alcuni brani che raccontano la loro esperienza professionale e compongono la colonna sonora della città per questi ultimi mesi d’inverno che schiudono alla primavera, fino al 31 marzo.

Le selezioni musicali del progetto artistico Riccione Wave, trasmesse in filodiffusione in città (tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19), dal lungomare al centro, e scaricabili dal canale Spotify di Riccione Teatro, oggi trovano quindi un nuovo canale di narrazione con Radio Sabbia, la radio storica di Riccione, radicata nel territorio e nell’immaginario collettivo, che contribuisce a raccontare la progettualità artistica e il valore musicale delle scelte dei due artisti coinvolti in un progetto nato e condiviso dalla città. Gli special, ideati e realizzati come progetti artistici unici, saranno introdotti dalla sigla originale composta da Onorino Tiburzi.

Riccione Wave si è accesa con la playlist del mare realizzata da Onorino Tiburzi, una selezione scandita dagli ascolti e dalle sue influenze musicali, una traccia articolata che attraversa diversi generi musicali, spazia dal pop al rock, dal blues al jazz, dallo swing al fusion e che riprende anche l’originale percorso del compositore attraverso brani di artisti con cui ha collaborato nell’arco della sua lunga e straordinaria carriera. A seguire da martedì 1 a giovedì 31 marzo Riccione sarà avvolta dalle atmosfere musicali selezionate dal compositore, arrangiatore e pianista Massimiliano Rocchetta.

Riccione Wave è un progetto curato e promosso da assessorato Turismo Sport Cultura Eventi del Comune di Riccione in collaborazione con Riccione Teatro e Radio Sabbia.