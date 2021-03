Ricette con uova, 4 idee creative da gustare

Veloci e facili da preparare le ricette con uova vengono in aiuto quando si ha poco tempo per cucinare e si vuole fare il pieno di energia

Le uova, sono un alimento prezioso per l’organismo, soprattutto quando si segue una dieta vegetariana o si vuole perdere peso. Ricco di proteine e grande fonte di energia, l’uovo contiene anche ferro, fosforo e calcio in buone quantità oltre che la vitamina D che svolge numerose azioni preventive nell’organismo, la vitamina K2, utile per rafforzare le ossa, e le vitamine del gruppo B, tra cui soprattutto la vitamina B12 che ha un ruolo molto importante nel metabolismo di carboidrati, grassi e proteine.

Le uova sono un alimento molto versatile e possono essere cucinate in tanti modi diversi dando vita a molte ricette: sane, leggere, light, nutrienti e soprattutto facili da preparare.

Ecco allora 4 ricette con le uova, suggerite da melarossa.it, da gustare e amare.

Insalata ai germogli di soia, cipolle rosse, patate novelle e uova

Ingredienti per 4 persone:

Per l’insalata:

500 g di patate novelle

120 g di insalata acetosella

120 g di insalata valeriana

100 g di cipolle rosse

4 uova

Per il dressing al basilico:

10 foglie di basilico fresco

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 cucchiaio di aceto di mele

40 g di germogli di soia

fiori di begonia non trattati (per guarnire)

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Prendi le patate e lavale accuratamente poi asciugale senza togliere la buccia. Mettile in un recipiente e condiscile con 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Successivamente metti le patate in una teglia ricoperta di carta forno e infornale a 200° per circa 20-25 minuti, girandole di tanto in tanto.

Una volta cotte, togli le patate dal forno e lasciale raffreddare.

Nel frattempo metti a scaldare una pentola di acqua fredda con le uova, porta a ebollizione e fai cuocere per circa 7-8 minuti.

Scola le uova sode e falle raffreddare velocemente nell’acqua con del ghiaccio, quindi sgusciale e tagliatele a metà.

Prepara il dressing al basilico: frulla con un mixer l’olio, l’aceto e le foglie di basilico precedentemente lavate e asciugate. Aggiungi un pizzico di sale.

Lava le insalate e tagliale grossolanamente, poi taglia a metà anche le cipolle.

Dispone insalate e cipolle in una insalatiera, aggiungi i germogli di soia, le patate e il dressing al basilico.

Mescola accuratamente, unisci per ultime le uova sode e guarnisci con fiori di begonia non trattati.

Bruschetta con spinaci e uova

Ingredienti per 2 persone:

2 fette di pane comune (30 g ciascuna)

2 uova

150 g di spinaci

10 ml di olio extravergine di oliva

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Prendi gli spinaci lavali e poi mettili in una pentola piena d'acqua per farli bollire per 5-6 minuti. Una volta cotti, scolali e, quando sono tiepidi, condiscili con olio, sale e pepe.

Taglia due fette di pane dello spessore di un cm, poi con un taglia pasta di 10 cm di diametro ricava dei dischi e grigliali su una piastra in ghisa.

Nel frattempo cuoci le uova ad occhio di bue.

Disponi sul piatto le fette di pane, poi gli spinaci e infine l’uovo.

Completa con una macinata di pepe e un pizzico di sale.

Servi la bruschetta ben calda.

Ricetta con uova carbonara light

Ingredienti per 4 persone:

360 g di pasta

4 uova

4 cucchiaini di parmigiano

prezzemolo q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

In una ciotola sbatti con una forchetta le uova come per fare una frittata. Aggiungi il parmigiano, poche foglie di prezzemolo tritato molto finemente e del pepe macinato.

Meti sul fuoco una pentola contenente 1 litro di acqua per ogni etto di pasta da cuocere.

Quando l’acqua bolle, aggiungi il sale grosso (approssimativamente 10-15 grammi per ogni litro d’acqua).

Quando l’acqua torna a bollire butta la pasta e falla cuocere mescolando ogni tanto.

Scola la pasta, prendi una padella con il bordo alto e mettila sul fuoco a fiamma lenta aggiungendoci la pasta con le uova, il parmigiano, il pepe e il prezzemolo.

Mescola bene e servi calda.

Omlette con caprino e carote di timo

Ingredienti per 2 persone

100 g di farina di grano saraceno finissima consentita

1 uovo

200 ml di latte di soia consentito

1 kg di carote colorate

10 fili di erba cipollina

160 g di formaggio caprino

10 rametti di timo fresco

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

Versa in una ciotola la farina di grano saraceno finissima, l’uovo e il latte di soia.

Insaporisci con un pizzico di sale e di pepe e mescola il composto con una frusta da cucina, fino a che non risulterà liquido e gli ingredienti non risulteranno ben amalgamati.

Ungi una padella antiaderente con un filo di olio extravergine, distribuendolo su tutta la superficie con l’aiuto di un pennellino in silicone e tamponando con un po’ di carta assorbente quello in eccesso, e falla scaldare.

Preleva con un mestolo una parte di impasto delle omelette e versalo nella padella antiaderente. Distribuisci il prodotto su tutta la superficie, formando un “disco” sottile.

Cuoci per qualche minuto, poi girala. Una volta cotta, trasferisci l’omelette su carta assorbente e procedi con le successive, tenendole da parte coperte e al caldo.

Raschia le carote e tagliale a listerelle. Versa in un wok antiaderente un filo di olio, aggiungi le carote, insaporisci con un pizzico di sale e di pepe e falle saltare per circa 15 minuti, aggiungendo qualche cucchiaio di acqua e coprendo per i primi dieci minuti con un coperchio, fino a che non diventeranno croccanti.

Al termine, aggiungi le foglioline di timo fresche.

Metti il formaggio fresco in una ciotola, unisci l’olio rimasto e l’erba cipollina tagliata grossolanamente. Mescola il tutto fino a ottenere un crema. Assembla le omelette spalmando al centro di ognuna uno strato sottile di crema di caprino e completa con le carote croccanti e qualche fogliolina di timo fresco. Richiudi le omelette, arrotolandole su se stesse lungo il verso del ripieno.