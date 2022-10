Grande partecipazione e gradimento per la proposta culturale “Romagna Empire”, in mostra a tourismA a Firenze

Grande partecipazione a tourismA, il salone internazionale dedicato all'archeologia e al turismo culturale organizzato da Archeologia Viva (Giunti Editore), con il patrocinio di Enit, Ministero del Turismo, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Firenze, conclusosi ieri, domenica 2 ottobre, a Firenze contando più di 11mila visitatori.

All’ottava edizione ha preso parte anche la Romagna con lo stand di Visit Romagna. La Romagna è stata rappresentata dai suoi enti di promozione turistica e dai suoi operatori del settore: Visit Rimini, Visit Comacchio, Ravenna Incoming Convention & Visitors Bureau,Slow Bike Tourism, RavennAntica, Atlantide.

Durante le tre giornate è stata particolarmente apprezzata la presentazione di “Romagna Empire: il piacere del viaggio sulle tracce della storia” a cura di Giacomo Costantini, assessore al Turismo del Comune di Ravenna e referente di Visit Romagna per il progetto Itinerari Culturali, in cui sono stati messi in risalto le novità di scavi, parchi archeologici, iniziative ed eventi, laboratori ed esperienze, non solo per il turismo scolastico, ma anche per quello culturale e specializzato.

“Il fil rouge di Romagna Empire, che abbiamo presentato a tourisma, mette in risalto la rete dell'offerta di Musei, Visitor Center e laboratori didattici presenti nel territorio e che costituisce l'opportunità di costruire interessanti itinerari per il turismo scolastico e organizzato” – ha dichiarato l’assessore Costantini.

“Romagna Empire” è, infatti, il prodotto turistico di VisitRomagna dedicato alla storia antica e all'archeologia, con itinerari sul territorio, rassegne, eventi e progetti di promo commercializzazione ispirati all'Impero Romano, alla sua storia, ai suoi monumenti, alle tracce del suo passaggio ancora oggi presenti nel territorio della Romagna.

Tra gli altri eventi che compongono il programma di “Romagna Empire” per il 2023 si segnalano “Spina 100 - Dal mito alla scoperta” (Comacchio), “Cervia ritrovata: Reperti, storia di vita quotidiana (Cervia), “Antico/Presente: festival del mondo antico” (Rimini), la “Festa della storia” di Verucchio, il “Festival della storia” (Ravenna), “Therma Romanae in Festa” (Bagno di Romagna), “Plautus Festival” e la “Festa Romana” (Sarsina).

Per l’occasione, il presidente di RavennAntica Giuseppe Sassatelli ha illustrato il tema “Abitare e pregare: tra case e chiese”, relativo all’inaugurazione delle due nuove sezioni del Museo Classis Ravenna, prevista per il 5 maggio 2023.