"Orario lungo alla scuola media Marvelli senza autobus"

Quest'anno per la prima volta è stato attivato l'orario lungo alla scuola media "Marvelli", ovvero con uscita alle 14. Soltanto ora sia la scuola che start Romagna informano le famiglie (3 sezioni in tutto) che non verrà attivato un servizio di autobus che riporta gli studenti a Rimini. Sarà attivo solo un autobus di linea che passa davanti alla scuola alle 14,16 quindi ben 15 minuti dopo l'orario di uscita. È un grave disservizio per le famiglie e una totale assenza di coordinate tra scuola e comune.