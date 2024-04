Lo yoga ormonale arriva in Riviera, una pratica adatta alle donne di tutte le età

Quando lo yoga si dedica al femminile: domenica 14 aprile 2024 il Centro Sati Yoga ospita a Rimini la donna che ha divulgato lo yoga ormonale in Italia, Carla Nataloni, per un seminario interattivo di sei ore, teorico ma soprattutto pratico, che vuole essere un'occasione non solo per conoscere meglio il proprio corpo ma anche per apprendere strumenti utili a stimolare le potenzialità che caratterizzano ogni donna.

Dopo l’incontro con l’indologa Marilia Albanese alla fine del 2023, un altro grande nome del panorama dello yoga italiano e internazionale arriva dunque in Romagna grazie a Vidyā, il ciclo di incontri, workshop e seminari di approfondimento incentrati sulla disciplina yogica e la filosofia indiana in programma al Centro Sati Yoga: il percorso di Carla Nataloni, che da più di 30 anni viaggia con regolarità in India, è cominciato con lo yoga del silenzio, a cui l’ha iniziata il maestro Mansoor, per poi proseguire nella scuola del maestro Sivananda, con cui consegue il titolo di Yoga Siromani, prima di perfezionarsi con altri diversi maestri in nutrizione e diagnosi ayurveda, in massaggio thai, in yoga per bambini e yoga sulla sedia. Dal 2016, grazie allo studio con Dinah Rodrigues, di cui ha anche curato l’edizione italiana del libro “Yoga ormonale per la salute della donna”, Nataloni è insegnante certificata di yoga ormonale, che diffonde in Italia e in Europa con corsi e laboratori per uomini, donne e persone diabetiche.

Il seminario

Al Centro Sati Yoga Nataloni sarà protagonista di un incontro rivolto alle donne di tutte le età, adatto anche a chi non ha esperienza, in cui la pratica dello yoga sarà orientata a rispondere alle esigenze specifiche dei periodi cruciali e più delicati della vita femminile, contrastandone i disagi come dolori premestruali, ciclo doloroso, infertilità, caldane, insonnia, stress.

L’idea di un incontro di yoga al femminile nasce perché “le sale yoga sono frequentate per lo più da donne, e la mia esperienza di insegnante e di divulgatrice mi ha infatti fatto conoscere tante, tante donne e con tante, tante problematiche: ho pensato quindi quanto importante fosse stare a fianco di chi ha bisogno”, spiega Nataloni, che le donne le aiuta in maniera molto concreta anche attraverso la sua collaborazione con la Casa delle Donne e il Centro Anti Violenza di Viareggio.

“Non penso esista un modello di yoga al femminile - continua Nataloni - ma sono certa che sia possibile un diverso approccio alla pratica yoga se si è consapevoli di ‘cercare e trovare’ la propria personale posologia”. E se è vero che oggi, almeno nel mondo occidentale, la disciplina dello yoga è praticata in maggioranza da donne, secondo Nataloni ciò accade “forse perché viene vista come una disciplina 'delicata', poco adatta per l'energia maschile”, quando tuttavia “in realtà lo yoga può essere estremamente faticoso e intenso e richiedere grande forza fisica e controllo per l'esecuzione di numerose posizioni”.

Info e dettagli

“Yoga al femminile”, incontro interattivo teorico e pratico a cura di Carla Nataloni.

Domenica 14 aprile al Centro Sati Yoga di via Imbriani 3 a Rimini, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 con pausa in sede. Incontro aperto a sole donne. A richiesta può essere rilasciato un attestato di partecipazione. Posti limitati con prenotazione obbligatoria, maggiori informazioni circa le modalità di partecipazione al seminario sono disponibili sul sito www.satiyoga.com/vidya

Per info e prenotazioni: WhatsApp 3387063296, telefono 3401423881, mail info@satiyoga.com

Lo yoga ormonale

Lo yoga ormonale è una sequenza fissa, dura circa mezz’ora e se ripetuta almeno tre volte a settimana riequilibra gli ormoni in modo naturale e olistico. Lo yoga ormonale elimina, o riduce notevolmente, i sintomi degli squilibri ormonali consentendo di vivere in modo più sereno e appagante a qualsiasi età. Le sequenze per la donna, per l'uomo e per chi ha il diabete sono diverse: più informazioni sono disponibili con la lettura del libro "Yoga Ormonale per la salute della donna" di Dinah Rodrigues, edito da Fabbri Editori e curato nell’edizione italiana da Carla Nataloni.

Carla Nataloni

Carla Nataloni si avvicina allo yoga all’età di nove anni grazie alla nonna. Dal 1993 si reca ogni anno in India, pratica con maestri di diverse tradizioni, partecipa ai ritiri di meditazione Vipassana, a corsi di cucina vegetariana, studia Vedanta con Mansoor, che diventa il suo maestro, la inizia allo yoga del silenzio, e infine le propone di diventare insegnante. Nel 2002 consegue il titolo di “Yoga Siromani” nella scuola del Maestro Sivananda, si perfeziona in “Ayurveda nutrition and diagnosis”, in massaggio thai di yogaterapia applicata, in yoga per bambini e in yoga sulla sedia. Collabora con la Casa delle Donne e il Centro Anti Violenza di Viareggio. Dal 2016 studia con Dinah Rodrigues e diventa insegnante certificata di yoga ormonale, che diffonde in Italia e in Europa con corsi e laboratori per uomini, donne e persone diabetiche. È parte del gruppo di ricerca internazionale di verifica degli effetti di questa pratica sul livello della glicemia, e ha curato l’edizione italiana del libro di Dinah Rodrigues “Yoga Ormonale per la salute della donna” (Fabbri Editore, 2019).

Il centro Sati Yoga e il ciclo di seminari Vidyā

Il centro Sati Yoga nasce nel 1996 come luogo di pratica, studio e conoscenza dello yoga classico e della meditazione: il centro è uno spazio di quiete e pace, dove fermarsi e fare una pausa, ritrovare sé stessi e approfondire la consapevolezza di sé con la pratica dello yoga. Sati, nell’antica lingua pali, significa infatti consapevolezza: consapevolezza come via di conoscenza di sé e arte di vivere cosciente, per la costruzione della salute che è connessione con sé stessi e contatto profondo con la vita nel suo scorrere. Il Centro Sati Yoga è un ambiente raccolto, accogliente e rilassante, fornito di tutto ciò che serve alla disciplina. www.satiyoga.com

Vidyā, dal sanscrito “conoscenza”, “sapienza”, è il ciclo di incontri, workshop e seminari di approfondimento incentrati sulla disciplina yogica e la filosofia indiana in programma al Centro Sati Yoga e in itinere. Un calendario di appuntamenti teorici e pratici, volti alla conoscenza e all’approfondimento dello studio dei Mantra, dei Chakra, del Pranayama, delle asana, di Raja Yoga e Yoga Nidra oltre ad incontri intensivi di meditazione, anti-stress e seminari di filosofia, storia e cultura dell’India.