Anche a Rimini arriva il servizio di assistenza domiciliare dai più alti standard qualitativi

Lavoro, figli e i mille impegni quotidiani, si sa, finiscono per togliere tempo prezioso all’accudimento dei più anziani. Una situazione che, durante la fase emergenziale della pandemia, ha toccato limiti estremi e che ha fatto capire a tante famiglie che spesso è fondamentale poter contare su qualcuno di fidato a cui appoggiarsi.

E proprio la situazione anziani, infatti, è stata uno dei problemi più difficili da gestire in pandemia. Con le RSA che si sono dimostrate impreparate a contenere i contagi al loro interno, le famiglie italiane si sono di conseguenza rivolte sempre più spesso a operatori a domicilio.

Cresce la domanda di assistenza domiciliare in Italia

Un trend, questo, che continua anche adesso, nonostante la situazione globale si sia normalizzata. Una chiara dimostrazione che l’assistenza domiciliare, quando di alta qualità, rappresenta una soluzione più che valida, se non ottimale, per andare incontro alle necessità di assistiti e famiglie.

La crescita della domanda, dunque, si è fatta sentire e continua a farlo tutt’ora, tanto che Gallas Group, il gruppo imprenditoriale friulano leader nel settore dell’assistenza domiciliare, ha vissuto una crescita altrettanto forte. In questi ultimi anni, infatti, il gruppo è arrivato ad aprire oltre 30 filiali in tutto il Nord e Centro Italia, tra Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana ed Emilia Romagna.

Colf e badanti qualificati: Gallas Group seleziona operatori a Rimini

E proprio in quest’ultima regione, la richiesta di assistenza domestica non pare esaurirsi, tanto che Gallas Group, dopo la recente apertura di una filiale a Forlì, lo scorso mese di aprile ha inaugurato una nuova sede a Rimini, in via Flaminia, ampliando così ulteriormente il bacino di utenza del proprio servizio.

Ma in cosa consiste questo servizio tanto apprezzato dalle famiglie di mezza Italia? Gallas Group si occupa di selezionare, grazie a rigorose valutazioni dei requisiti, gli operatori più qualificati sul mercato, procedendo a una prima scrematura di candidati in vece delle famiglie, arrivando così a proporre ad esse solo meno del 20% di coloro che si presentano presso le sedi del Gruppo in cerca di lavoro.

Un sintomo, questo, di qualità del servizio offerto, che non si limita solo alla ricerca delle più qualificate badanti, colf, assistenti ad ore e baby sitter, ma anche alla presa in carico di tutta la parte burocratica e contrattuale, relativa a buste paga, conteggio contributi, ferie e sostituzioni, liberando di fatto sia le famiglie che gli operatori da queste fastidiose incombenze e lasciandoli liberi di fare il proprio lavoro e di occuparsi degli assistiti.

Operatori impeccabili: i requisiti valutati da Gallas Group

Un’ulteriore dimostrazione della qualità dell’offerta proposta da Gallas Group arriva proprio dagli stringenti requisiti che l’azienda pretende dai candidati, i quali, sempre più spesso, provengono dall’Est Europa. Ottima conoscenza della lingua e l’essere in regola con la normativa anti-Covid sono, per questo, due requisiti basilari richiesti in fase di selezione. Ad essi, si aggiungono, ovviamente, la professionalità, l’esperienza e la capacità del candidato di entrare in contatto empatico con assistiti e famiglie, una qualità fondamentale per creare un efficace e duraturo rapporto di fiducia reciproca.

Gallas Group: un’ottima occasione per famiglie e operatori riminesi

Il servizio di Gallas Group si dimostra quindi orientato in egual modo alle esigenze delle famiglie e a quello degli operatori del settore, tanto che si propone, in base alle precedenti evidenze riscontrate nel resto d’Italia, di dare lavoro a circa 200 operatori della zona solo nel primo anno di attività.

Sono, infatti, tantissime le badanti e colf professioniste a Rimini, pronte per essere assunte e i consulenti di Gallas Group non tarderanno a trovare quella più giusta per le esigenze di ciascuna famiglia sul territorio.