Dopo la Stella del Coni, al Velo Club Cattolica l'attestato di merito sportivo del Comune

Hanno ricevuto il prestigioso premio nazionale “Stella di bronzo” del Coni e la sindaca Franca Foronchi e l’assessore allo Sport Federico Vaccarini li hanno ricevuti in sala giunta a Palazzo Mancini per consegnargli l’attestato di merito sportivo del Comune di Cattolica. Doppio riconoscimento per il Velo Club Cattolica, la storica società di ciclismo, che è stata insignita della Stella del Coni durante la cerimonia a Imola, per meriti acquisiti da atleti, tecnici e dirigenti in 70 anni di attività. Il Club è stato fondato nel 1952 da Enzo Molari, Antonio Bucci, Luigi Gessaroli e altri appassionati. E da allora ha formato generazioni di ciclisti e organizzato eventi e gare di grande richiamo. La società conta 110 iscritti tra cui circa 60 iscritti tra i cicloamatori e 50 bambini e ragazzi nelle categorie Giovanissimi (6-12 anni) ed Esordienti (13-14 anni) ed Allievi (15-16 anni).

“Questo premio è un vanto per la nostra città – commenta la sindaca Franca Foronchi -. Con questa stella il Velo Club ha fatto brillare anche la città di Cattolica sulla più prestigiosa ribalta sportiva nazionale. È un piacere conferire alla società anche l’attestato di merito del nostro Comune. È il nostro grazie al Velo Club per la dedizione che profonde nell’educazione allo sport che è poi educazione alla vita”.

“È un premio meritatissimo alla tenacia e alla passione di una società che in 70 anni di storia – interviene l’assessore allo Sport Federico Vaccarini - ha saputo diffondere l’amore per questo sport fino a conquistare un ambìto riconoscimento come la Stella del Coni. Ma è anche e soprattutto un premio al grande ruolo educativo che il Velo club di Cattolica ha rivestito e continua a rivestire nella formazione di tantissimi giovani, dal ’52 a oggi, ai quali, attraverso tale disciplina, ha saputo infondere valori profondi come amicizia, lealtà, solidarietà e tanto altro”.