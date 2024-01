MotoGP: dopo un 2023 segnato dagli infortuni, Enea Bastianini torna in pista in cerca di riscatto

Per il secondo anno consecutivo, le incantevoli Dolomiti innevate hanno fatto da cornice alla presentazione del Ducati Lenovo Team che, presso il Palacampiglio di Madonna di Campiglio, ha svelato i colori della Desmosedici Gp con la quale prenderà parte al Campionato Mondiale MotoGP 2024. La livrea, come sempre predominata dal colore Rosso Ducati, è stata impreziosita da un dettaglio grafico fluo che riprende la curva presente nel logo Ducati e che si ripresenta anche sulle carene della Panigale V4 R Superbike del team Aruba.it Racing – Ducati e sulle nuovissime moto da cross del Ducati Corse R&D – Factory MX Team, svelate sul palco insieme alle MotoGP. Il Campione del Mondo in carica Francesco “Pecco” Bagnaia è pronto a difendere il titolo ed il numero 1 sul cupolino della sua Desmosedici GP. Bagnaia sarà ancora una volta affiancato dal connazionale Enea Bastianini, al suo secondo anno insieme alla squadra ufficiale, mentre in Superbike, accanto alla Panigale V4 R con il numero 1 di Alvaro Bautista ci sarà la Ducati con il numero 11 del Campione del Mondo in carica Supersport Nicolò Bulega, al suo debutto nella categoria.

Durante la presentazione, avvenuta in occasione dell’evento “Campioni in Pista” organizzato da Ducati in collaborazione con Trentino Marketing e l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio (location legata ad Audi dal 2013 per la valorizzazione del territorio), con la partecipazione di Lenovo, Aruba.it, Audi Sport, Monster Energy e Shell, è stato introdotto ufficialmente anche il nuovo Direttore Sportivo di Ducati Corse Mauro Grassilli. Paolo Ciabatti, nuovo Direttore Generale della Divisione Off-Road di Ducati Corse, ha invece presentato sul palco per la prima volta le nuove moto da cross di Ducati che saranno affidate al nove volte Campione del Mondo Cross Tony Cairoli e ad Alessandro Lupino.

Tutto è pronto quindi per dare inizio ad una nuova emozionante stagione MotoGP, con il primo appuntamento previsto dal 6 all’8 febbraio in Malesia, quando i piloti del Ducati Lenovo Team faranno la loro prima apparizione in pista per il 2024 nella sessione di test ufficiali a Sepang.

Queste le parole del pilota riminese Enea Bastianini (#23, Ducati Lenovo Team): “Il 2023 è stato un anno molto difficile e quindi spero di potermi riscattare in questa nuova stagione. Ci aspetta un 2024 sicuramente molto interessante. Anche se lo scorso anno ho preso parte solo a pochi Gran Premi, credo di avere imparato molto e cercherò di fare tesoro di questi insegnamenti nella nuova stagione. Credo molto nella mia squadra e sono molto fiducioso perché so che abbiamo a nostra disposizione un grande potenziale. Non vedo l’ora di tornare in pista e ricominciare”.