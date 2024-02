MotoGp, Enea Bastianini prepara la nuova stagione. Due giorni di test sul Lusail International Circuit

Riprendono per il Ducati Lenovo Team i preparativi al Campionato Mondiale MotoGP 2024 sul Lusail International Circuit, in Qatar. Infatti, sul tracciato situato a pochi chilometri di Doha e che il prossimo 10 marzo ospiterà il Gran Premio inaugurale della nuova stagione, lunedì 19 e martedì 20 febbraio si svolgeranno le ultime due giornate di test precampionato.

Per Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, le due sessioni di libere di otto ore ciascuna saranno l’occasione per continuare lo sviluppo delle loro Desmosedici GP in configurazione 2024 iniziato poche settimane fa a Sepang in occasione delle prime tre giornate di test per quest’anno. Durante il test in Qatar sarà inoltre fondamentale avviare il lavoro di messa a punto delle moto in vista del primo weekend di gara che, come di consuetudine, si disputerà in notturna a Lusail.

Questo il commento del pilota riminese Enea Bastianini: “Il test in Malesia è andato bene ed è stato molto importante. Abbiamo trovato bel tempo e siamo riusciti a completare il programma previsto per i tre giorni. Ora avremo altre due giornate di test in Qatar e saranno altrettanto fondamentali. Il programma sarà più o meno lo stesso di Sepang: essendo una pista diversa e avendo condizioni differenti, riproveremo gli stessi elementi per raccogliere nuovi dati da confrontare e capire bene come si comporta la moto. Inoltre, sarà importante iniziare a lavorare anche in vista del primo GP che correremo qui a Lusail tra poche settimane”.

I piloti del Ducati Lenovo Team scenderanno in pista lunedì 19 febbraio alle ore 14:00 locali (CET +2) per la prima sessione di test della durata di 8 ore.