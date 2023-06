Ottanta baby velisti prendono il largo a Cattolica con la Regata Zonale Optimist

E' uno degli appuntamenti più attesi della stagione del Circolo Nautico di Cattolica. Si tratta della Regata Zonale Optimist per le divisioni 'A' e 'B', che nel weekend che va dal 1° al 2 luglio vedrà sbarcare nella Regina decine di giovani velisti accompagnati per l'occasione dalle loro famiglie e dagli istruttori dei circoli velici di appartenenza, per un fine settimana all'insegna del divertimento per tutti, dello sport e della passione per il mare. Come sempre, il Circolo Nautico è pronto ad attivare la propria macchina organizzativa, con il coinvolgimento dello staff e della dirigenza, per accogliere gli ospiti con la consueta professionalità e il calore tipicamente romagnolo.

Sarà dunque una bella festa per celebrare i valori della vela e del mondo delle discipline nautiche, mettendo al centro la voglia di stare insieme e di condividere dei momenti indimenticabili tra spiaggia e mare. In gara circa 80 bambini, divisi in due categorie: 9-10 anni e 11-15 anni. Le prove in programma a Cattolica sono inserite all'interno del circuito zonale. I migliori velisti dell'Emilia- Romagna conquisteranno il diritto di partecipare al campionato italiano.

La regata, patrocinata dalla Fiv (Federazione Italiana Vela), è organizzata dal Circolo Nautico di Cattolica e si svolgerà nel tratto di mare antistante le spiagge della Regina. C’è grande attesa per questa competizione velica che richiamerà imbarcazioni provenienti da Rimini, Cesenatico, Cervia, Ravenna, Goro e da tante altre località marittime. Il Circolo Nautico Cattolica provvederà all’organizzazione e all’assistenza in mare a giudici ed atleti grazie al consueto impegno e professionalità dei soci e degli istruttori, oltre che all'accoglienza e alla merenda che verrà offerta a tutti gli atleti.