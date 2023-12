Pesca, Maurizio Romagnoli vince il "Memorial Salvatore Berardi"

Si è concluso sabato nelle acque viserbesi del Lago Riviera il "Memorial Salvatore Berardi", organizzato in collaborazione con Riviera Banca e Rimini Pesca. Dopo le quattro ore di gara con cinque settori (quattro da sei ed uno da cinque concorrenti)e prevalenza del pescato costituito principalmente da Carassi e poi da Carpe ad imporsi è stato Maurizio Romagnoli (nella foto a destra) con 9.100 punti, precedendo Gianluca Salvadori con 8.660 punti e Fabio Montanari con 8.375. Questa la classifica finale (prime posizioni) per ogni settore: Settore sponda Rimini lato mare primo Fabio Montanari con 8.375 punti, secondo Manuel Fabbrucci con 7.670 e terzo Marco Fabbri con 4.800. Per quanto riguarda il Settore sponda Rimini lato monte primo Alessandro Biografi con 5.245 punti davanti a Gabriele Pesaresi (4.280 punti) e Denis Raggini (3.875 punti). Per quanto concerne il Settore sponda Monte primo Gianluca Salvadori (8.660 punti) davanti a Christian Valenti (6.865 punti) e Sergio Amati 6.380 (punti). Per quanto riguarda il Settore sponda Bellaria lato monte primo Fabio Ugolini (8.280 punti) davanti a Mirko Monti (8.205 punti) e Cesare Genghini 4.795 (punti). Per il Settore sponda Bellaria lato mare: primo Maurizio Romagnoli 9.100 (punti) davanti a Simone Lani 7.465 (punti) e Nicola Cerni 7.390 (punti).