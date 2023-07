Regata Zonale Optimist, bilancio positivo con 70 velisti da tutta la regione

Un grande successo di pubblico ma anche sportivo. Bilancio positivo per la Regata Zonale Optimist per le divisioni ‘A’ e ‘B’, organizzata dal Circolo Nautico di Cattolica. Un evento che ha richiamato oltre 70 giovani velisti, provenienti dai Circoli dell’Emilia-Romagna, insieme alle loro famiglie e accompagnatori. I partecipanti hanno potuto così toccare con mano l'ospitalità tipicamente romagnola riservata come ogni anno dal Circolo Nautico di Cattolica, che con la propria macchina organizzativa si è occupato della gestione della manifestazione a 360 gradi, a cominciare dal coordinamento della gara in mare fino ad arrivare alle iniziative collaterali e all'accoglienza degli ospiti in spiaggia. I bambini che hanno preso parte alla competizione erano divisi in due categorie: 9-10 anni e 11-15 anni. Le prove in programma a Cattolica erano inserite all’interno del circuito zonale. I migliori velisti dell’Emilia- Romagna conquisteranno il diritto di partecipare al campionato italiano.

"La Regata Zonale Optimist - dice Daniele Verni, presidente del Circolo Nautico di Cattolica - è uno degli eventi più importanti nella nostra programmazione estiva, che richiama come sempre partecipanti da diverse province dell’Emilia-Romagna. Una giornata all'insegna dello sport e del divertimento, che diventa anche un momento di condivisione per rafforzare l'amicizia e i legami con altri Circoli. Molto apprezzate l'accoglienza e l’organizzazione messe in campo dal nostro staff con la consueta professionalità. Un ringraziamento doveroso a tutti coloro che si sono rimboccati le maniche per rendere possibile questa iniziativa, a cominciare dai posaboe fino ad arrivare ai volontari che si sono adoperati in maniera attiva durante il fine settimana. La Regata ha avuto importanti ricadute anche in termini turistici, visto che nelle strutture alberghiere della Regina ha alloggiato un centinaio di persone, tra velisti, famiglie, preparatori e dirigenti".

Intanto il Circolo Nautico si prepara a un altro appuntamento, quello con il 1° Memorial 'Massimo Patelli', in programma domenica 16 luglio. Si tratta di una regata per le Classi ILCA 4 – ILCA 6 – ILCA 7. In questo modo, il Circolo intende rendere omaggio alla figura di Massimo, scomparso nel 2022. Grande appassionato di vela, che praticava fin da ragazzo, aveva iniziato a dedicarsi alla vela agonistica, prendendo parte a competizioni di minialtura con il suo Meteor e in deriva con il Laser. Era inoltre promotore e sponsor, con la sua azienda, del Trofeo System Plast.

"Di Massimo - dice il presidente Verni - ricordiamo con affetto l'amore incondizionato per il mare e quella passione per il mondo della vela che coltivava assiduamente e che cercava di trasmettere alle nuove generazioni".