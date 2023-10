Torna la Classica d'Autunno: il Podismo Riccione si prepara per la 40esima edizione

Torna il 29 ottobre la Classica D’Autunno, la tradizionale gara di corsa organizzata dalla società Podismo Riccione, con il patrocinio del Comune di Riccione, che giunge alla 40esima edizione quest’anno. Dopo la partecipazione alla maratona di Budapest di 15 atleti riccionesi, tutti arrivati al traguardo, la società entra nel vivo dell’organizzazione della Classica, che vedrà atleti e appassionati cimentarsi nella mezza maratona da 21 km (Regionale Uisp Open) e nella gara non competitiva da 13,5 km e 5 km riservata ai camminatori e agli appassionati dello sport all’aria aperta. Il 29 ottobre vedrà ai blocchi di partenza 300 atleti competitivi e circa 500 non competitivi, per una giornata intensa di sport e svago.

La gara competitiva di 21,095 km per adulti si svolgera? in linea, con partenza alle 9,30, così come la gara non competitiva di km 13,5 e 5 di camminata attraverso le colline di Riccione, sempre con partenza alle 9.30. Il ritrovo per tutti sarà domenica ore 8,00 in via Arezzo 28 a Riccione.

Le iscrizioni anticipate dovranno pervenire sul sito www.endu.net/it/events/classica-autunno-riccione/ entro le ore 24,00 di mercoledi? 25 ottobre, compilando in ogni sua parte il modulo di iscrizione pubblicato. Il contributo di partecipazione sara? corrisposto il giorno della gara con il ritiro del pettorale fino a 15 minuti dalla partenza. Le iscrizioni che si effettuano il giorno della gara e si chiuderanno 30 minuti prima della partenza. Tutti i partecipanti riceveranno un premio di partecipazione da Fungar Riccione.

Alla Classica sarà presente anche il gruppo di atleti con disabilità, coordinato dalla società Podismo Riccione: il promotore Manuel Calanca, con il supporto di Fabio Sapigni e di tutto lo staff della società, promuove l'unione dello sport con persone meno fortunate in un clima di festa e musica, organizzando momenti di svago a sostegno delle famiglie con atleti disabili.